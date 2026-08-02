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- Salman Khan Fee: దిల్ రాజుతో సినిమా, సల్మాన్ ఖాన్ రెమ్యునరేషన్ లో భారీ కోత.. ఎందుకో తెలుసా
Salman Khan Fee: దిల్ రాజుతో సినిమా, సల్మాన్ ఖాన్ రెమ్యునరేషన్ లో భారీ కోత.. ఎందుకో తెలుసా
బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ తన కొత్త సినిమా SVC 63 కోసం భారీగా రెమ్యూనరేషన్ తగ్గించుకున్నాడట. తన స్నేహితుడి కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో టాక్ నడుస్తోంది.
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Image Credit : Instagram
Salman Khan
బాలీవుడ్లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటుల్లో సల్మాన్ ఖాన్ ఒకరు. ఆయన సాధారణంగా ఒక్కో సినిమాకు రూ. 120 కోట్లకు పైగా తీసుకుంటారు. కానీ, వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న SVC 63 సినిమా కోసం సల్మాన్ తన ఫీజును రూ. 70 కోట్లకు తగ్గించుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా 2027 ఈద్కు విడుదల కానుంది.
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Image Credit : instagram
స్నేహితుడి కోసమే
ఈ సినిమా నిర్మాతల్లో ఒకరైన రఫీ కాజీతో సల్మాన్కు మంచి స్నేహం ఉంది. తన స్నేహితుడి కోసమే సల్మాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ సినిమా లాభాల్లో వాటా తీసుకుంటున్నారా లేదా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
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Image Credit : social media
రెమ్యూనరేషన్కు బదులుగా లాభాల్లో వాటా
సల్మాన్ ఖాన్ చాలా సినిమాలకు రెమ్యూనరేషన్కు బదులుగా లాభాల్లో వాటా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదా శాటిలైట్ హక్కులు తీసుకుంటారు. చాలా సినిమాలు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు లేదా సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పైనే నిర్మిస్తారు. అంతేకాదు, స్నేహితుల కోసం సినిమాల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా అతిథి పాత్రలు చేస్తుంటారు. 'సన్ ఆఫ్ సర్దార్' సినిమాలోని 'పో పో' పాట కోసం సల్మాన్ డబ్బులు తీసుకోలేదని, స్నేహం ముందు డబ్బులు ముఖ్యం కాదని చెప్పినట్లు అజయ్ దేవగన్ గతంలో వెల్లడించారు.
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