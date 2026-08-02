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- Dhandha Review: దందా రివ్యూ.. చిన్న మోసాల నుంచి పొలిటీషియన్స్ వరకు, నయా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
Dhandha Review: దందా రివ్యూ.. చిన్న మోసాల నుంచి పొలిటీషియన్స్ వరకు, నయా క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉందంటే?
Dhandha Review: ప్రస్తుతం మైక్రో డ్రామాల ట్రెండ్ ఊపందుకుంటోంది. అందులో భాగంగా తాజాగా ఛాయ్ షార్ట్స్ నుంచి `దందా` అనే మైక్రో డ్రామా వచ్చింది. ఇది ఎలా ఉందనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
దందా రివ్యూ
సినిమాలతోపాటు వెబ్ సిరీస్ల ట్రెండ్ నడుస్తున్న రోజులివి. ఓటీటీలో వెబ్ సిరీస్లు విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఇవి సినిమాని దెబ్బకొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు థియేటర్లకి, సినిమాకి మరో దెబ్బ రాబోతుంది. అదే మైక్రో డ్రామాస్(షార్ట్ స్టోరీస్). చిన్న చిన్న ఎపిసోడ్స్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీని చెబుతూ, ఎంగేజ్ చేస్తున్నాయి. క్రమంగా ఇవి పుంజుకుంటున్నాయి. భవిష్యత్ అంతా వీటిదే అనేలా ఈ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా `దందా` అనే మైక్రో డ్రామా రాబోతుంది. ఛాయ్ షాట్స్ యాప్లో ఇది స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇందులో పాపులర్ యూట్యూబర్ దొర సాయి తేజ హీరోగా నటించగా, అక్షర నల్ల, ప్రసన్న, కిరణ్ కుమార్ కామ్తం, సూరికే చాప్లిన్, విక్రమ్ దేవాకి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. విజయ్ కుమార్ కథ అందించగా, ఆదిత్య దేవులపల్లి దర్శకత్వం వహించారు. ఛాయ్ షాట్స్ ప్రొడక్షన్లో రూపొందింది. మరి ఈ మైక్రో డ్రామా ఎలా ఉందనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
దందా మైక్రో డ్రామా కథ ఏంటంటే
ఇది ఒక సాధారణ స్టూడెంట్ అసాధారణ జర్నీని చూపిస్తుంది. ఇందులో యూట్యూబర్ దొరసాయి తేజ అరవింద్ పాత్రలో నటించాడు. ఆయన బిటెక్ స్టూడెంట్. డబ్బులు బాగా సంపాదించాలని, రాజకీయాల్లో రాణించాలని కలలు కంటుంటాడు. దీంతో కాలేజీకి వెళ్లకుండా డార్క్ సైబర్ క్రైమ్ పై ఫోకస్ పెడతాడు. ఈజీ మనీ కోసం తప్పులు చేస్తుంటాడు. ఆ దిశగా తన తెలివిని ఉపయోగిస్తుంటాడు. చిన్న చిన్న ఆన్లైన్ మోసాలతో తన జర్నీని ప్రారంభిస్తాడు. ఫిషింగ్ స్కామ్లు, కాల్ సెంటర్లు, బ్లాక్ మెయిల్, గ్యాంగ్ స్టర్స్ వ్యవహారాలు, చివరికి పాలిటిక్స్ వరకు వెళ్తాడు. డిజిటల్ క్రైమ్ నెట్ వర్క్ కి శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతాడు. మరి ఈ జర్నీ వెనుక ఆయన ఎలాంటి స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశాడు, తనకు ఎలాంటి ఆటుపోట్లు ఎదురయ్యాయి? మరి తను అనుకున్న స్థాయికి చేరుకున్నాడా? ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకున్నాయనేది కథ.
దందా విశ్లేషణ
మైక్రో డ్రామాలకు సంబంధించిన ఎపిసోడ్లు చాలా సింపుల్గా రెండు మూడు నిమిషాల నిడివితో ఉంటున్నాయి. ఒకటి చూస్తే, మరోదానిపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇలా ఈ `దందా` దాదాపు 64 నిమిషాలు నిడివితో ఉంది. చూస్తుండగానే అయిపోయింది. ఆద్యంతం ఎంగేజింగ్గా సాగింది. రెండున్నర నిమిషాల ఎపిసోడ్స్ తో మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే క్రైమ్ డ్రామాను అందించడంలో దర్శకుడు వంద శాతం సక్సెస్ అయ్యాడు. యుట్యూబర్ సెన్సేషన దొర సాయి తేజ నటుడిగా తానేంటో నిరూపించిన డ్రామా ఇది. అతను అదరగొట్టాడు. విజయం కోసం ఎంతటి అన్యాయానికైనా తెగించే ఒక రా అండ్ రఫ్ 'యాంటీ-హీరో'గా జీవించేశాడు. చూస్తున్నంత సేపు సాయి తేజ పాత్ర `బిజినెస్ మేన్` సినిమా మహేష్ బాబు సూర్య పాత్రని గుర్తు చేస్తుంది. నటుడిగా దొర సాయి తేజ రీ-ఇన్వెన్షన్ ఈ షోకి బిగ్గెస్ట్ అసెట్. కళ్లలోనే చల్లటి క్రూరత్వం, గెలుపు కోసం తపించే ఆకలితో అద్భుతమైన నటన కనబరిచాడు. ఒక క్యాలిక్యులేటెడ్, యాంటీ-హీరోగా అతడు చూపించిన పరిణతి బాగుంది. అతనికి సోలో హీరోగా టాలీవుడ్లో మంచి భవిష్యత్ ఉందని చెప్పొచ్చు. దర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి మేకింగ్ లో తన బెస్ట్ ఇచ్చాడు. చిన్న ఎపిసోడ్లతో కంప్లీట్ క్రైమ్ డ్రామాను నడిపించడం కత్తిమీద సాము. కానీ ఆ రిస్క్ ని అత్యంత ఎఫెక్టివ్గా చేసి చూపించింది `దందా` టీమ్. కంటెంట్ ని ఎక్కడా అనవసరంగా లాగకుండా, ప్రతి సీన్ ని ఒక పాయింట్ తో ఎండ్ చేయడం దర్శకుడి రచనా ప్రతిభకి నిదర్శనం. హిందీ డైలాగ్లు మాత్రం అదిరిపోయాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ ని ముగించిన తీరు బాగుంది. ప్రసన్న కుమార్, అక్షర వంటి ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ దీనికి తోడయ్యింది. దీనికితోడు అశ్విన్ లెనిన్ విజువల్స్, మైండ్ లో నిలిచిపోయే సౌండ్ ట్రాక్.. అన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరాయి. మెక్సికన్, టర్కిష్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్స్ తో రిషి అందించిన మ్యూజిక్ తెలుగులో రీసెంట్ టైమ్స్ లో వచ్చిన బెస్ట్ సౌండ్ ట్రాక్స్ లో ఒకటి. ఇలా జగదీష్ గౌడ్ షార్ప్ ఎడిటింగ్ కూడా ఒక అసెట్ అని చెప్పొచ్చు.
ఫైనల్ : కేవలం ఒక షో కాదు.. తెలుగు డిజిటల్ స్పేస్ లో ఒక రా అండ్ రస్టిక్ విప్లవం. డోంట్ మిస్ ఇట్. సరదాగా ఎంజాయ్ చేసే షార్ట్ స్టోరీ అవుతుంది.
రేటింగ్: 2.75