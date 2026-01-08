Sivakarthikeyan: హీరోలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు..దుబాయ్ మోజు వెనుక ఇదే కారణం!
నటుడు శివకార్తికేయన్ దుబాయ్లో కొత్త ఇల్లు కొన్నట్టు ఒక వార్త ప్రచారంలో ఉంది. అజిత్, మాధవన్ తర్వాత అతను కూడా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలు, పెట్టుబడి, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, షూటింగ్ సౌకర్యాలు వంటివి విశ్లేషిస్తున్నారు.
నటులు ఇష్టపడే దుబాయ్.!
తమిళ స్టార్ హీరో శివకార్తికేయన్ దుబాయ్లో కొత్త ఇల్లు కొన్నారని, అక్కడే స్థిరపడబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది అభిమానులకు షాక్ ఇచ్చినా, నటులలో పెరుగుతున్న ఈ 'దుబాయ్ మోజు' చర్చనీయాంశమైంది.
అజిత్, మాధవన్ చూపిన దారి!
ఇప్పటికే అజిత్ కుమార్ తన కుటుంబంతో దుబాయ్లో ఉంటున్నారు. తన కొడుకు శిక్షణ కోసం మాధవన్ కూడా అక్కడే స్థిరపడ్డారు. ఇప్పుడు వీరి దారిలోనే శివకార్తికేయన్ కూడా ఆ జాబితాలో చేరారు.
ఈ దుబాయ్ మోజు ఎందుకు? తెర వెనుక కారణాలు!
దుబాయ్లో పెట్టుబడి లాభదాయకం. అభిమానుల రద్దీ లేకుండా స్వేచ్ఛగా తిరగొచ్చు. షూటింగ్స్కు కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది నటులు దుబాయ్ను ఎంచుకుంటున్నారు.
పరాశక్తి రిలీజ్ టైంలో వ్యాపిస్తున్న వార్త
'పరాశక్తి' రిలీజ్ టైంలో ఈ వార్త వచ్చింది. ఇది నిజమా కాదా అని అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇది కేవలం పెట్టుబడా లేక శాశ్వతంగా అక్కడికి వెళ్తున్నారా అనేది ఇంకా తెలియలేదు. గ్లోబల్ స్టార్గా మారే ప్రయత్నమిది.
