- Home
- Entertainment
- టాక్సిక్ లో బోల్డ్ సీన్, ఈ సినిమాకి ఆమె దర్శకురాలు అంటే నమ్మలేకపోతున్నా.. ఆర్జీవీ షాకింగ్ కామెంట్స్
టాక్సిక్ లో బోల్డ్ సీన్, ఈ సినిమాకి ఆమె దర్శకురాలు అంటే నమ్మలేకపోతున్నా.. ఆర్జీవీ షాకింగ్ కామెంట్స్
టాక్సిక్ సినిమాలో ఆ సీన్ను గీతూ మోహన్దాస్ డైరెక్ట్ చేసిందని నమ్మలేకపోతున్నా అని RGV అన్నారు. అసలు రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పిన ఆ సీన్ ఏంటి? ఏ మగ దర్శకుడు కూడా ఆ సీన్ తీయలేడని ఎందుకన్నారు?
ఆ సీన్తో ఆశ్చర్యపోయిన ఆర్జీవీ
యశ్ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమా టాక్సిక్ టీజర్ రిలీజైంది. యశ్ 40వ పుట్టినరోజున వచ్చిన ఈ టీజర్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉందని అంటున్నారు. ఓపెనింగ్ సీన్ అందరిలో ఆసక్తిని పెంచగా, ప్రముఖ దర్శకుడు RGV ఆశ్చర్యపోయారు.
టాక్సిక్ సినిమా సీన్
టాక్సిక్ టీజర్లో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఎంట్రీ సీన్ ఏ సినిమాలో లేని విధంగా ఉంది. హాలీవుడ్ సినిమాల్లో లాంటి ఇంటిమేట్ సీన్స్ ఉన్నాయి. కారులోని ఈ సీన్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది. ఈ సీన్ను మహిళా దర్శకురాలు గీతూ మోహన్దాస్ తీశారంటే నమ్మలేకపోతున్నా అని RGV అన్నారు.
రామ్ గోపాల్ వర్మ ఏమన్నారంటే?
యశ్ టాక్సిక్ టీజర్ చూశాక, గీతూ మోహన్దాస్ మహిళా సాధికారతకు ప్రతీక అనడంలో సందేహం లేదు. ఏ మగ దర్శకుడు ఆమెకు సాటిరారు. ఈ సీన్లను గీతూ తీసిందంటే నమ్మశక్యంగా లేదు అని రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నారు.
గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంపై ప్రశంసలు
టాక్సిక్ సినిమా టీజర్ అద్భుతంగా ఉంది. చాలా సీన్లు ఇండియన్ సినిమా స్థాయికి మించి ఉన్నాయని అభిప్రాయాలు వస్తున్నాయి. గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని చాలామంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ధురంధర్కు మొదలైన వణుకు
టాక్సిక్ సినిమా మార్చి 19న విడుదల కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఏడాది ముందే ప్రకటించారు. అదే రోజు రణబీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. ఇప్పుడు టాక్సిక్ టీజర్ చూసిన అభిమానులు, ధురంధర్ సినిమాకు గట్టి దెబ్బ తగులుతుందని అంటున్నారు.
దుమ్మురేపిన టీజర్
టాక్సిక్ సినిమా టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 2.51 నిమిషాల ఈ టీజర్లో టాక్సిక్ వాతావరణాన్ని చూపించారు. హీరో యశ్ ఎంట్రీ, డైలాగ్స్ మాస్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. యశ్ సినిమా కోసం ఏళ్లుగా ఎదురుచూడటం సఫలమైందని చాలామంది అంటున్నారు.