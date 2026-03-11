యష్ టాక్సిక్ వాయిదా వెనుక అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా? ధురంధర్ 2 తో క్లాష్ భయమా?
యష్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడింది. 'ధురంధర్ 2'తో పోటీ వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని పుకార్లు వచ్చాయి. కానీ అసలు కారణం ఏంటో తెలుసా?
వాయిదాతో అభిమానుల్లో నిరాశ
యష్ ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమా వాయిదా పడటంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. మొదట ఈ సినిమాను మార్చి 19న రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ, మిడిల్ ఈస్ట్లోని ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రమోషన్స్పై ప్రభావం పడుతుందని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.
'ధురంధర్ 2'తో పోటీపై పుకార్లు
రీషూట్లు, క్రియేటివ్ మార్పులు
సినిమాను మరింత మెరుగుపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే మేకర్స్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. క్వాలిటీ పెంచేందుకు కొన్ని సీన్లను మళ్లీ చిత్రీకరించనున్నారని సమాచారం. రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడటంతో, ఈ అదనపు సమయాన్ని ఫైనల్ కట్ను మెరుగుపరచడానికి వాడుకుంటున్నారు.
ప్రతీ విషయంలో యష్ పర్ఫెక్షన్
ఈ సినిమాకు యష్ హీరో మాత్రమే కాదు, సహ-రచయిత, సహ-నిర్మాత కూడా. అందుకే ప్రాజెక్ట్లో ఆయన చాలా లోతుగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. 'KGF 2' తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్లుగా 'టాక్సిక్'పైనే పనిచేస్తున్నారు. ప్రతీది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. ఈ సినిమాను పలు భారతీయ భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్లోనూ రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా జూన్ 4న థియేటర్లలోకి రానుంది.