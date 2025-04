ఆస్తి 30 కోట్లు, అద్దె బైక్ పై ప్రయాణం, సింపుల్ లైఫ్ ను గడుపుతున్న యంగ్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

Read Full Gallery

ఆ హీరోయిన్ కు ఇండియా అంతటా పాపులారిటీ ఉంది. కోట్లలో ఆస్తి కూడా ఉంది. కార్లలో తిరిగే స్తోమత ఉంది. కాని ఆమె చాలా సింపుల్ లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తోంది. అద్దె బైక్ లలో తిరుగుతూ.. కామన్ పీపుల్స్ తో కలిసిపోతోంది. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్?



Tripti Dimri Slays in Black – Fans Can't Keep Calm!

తృప్తి దిమ్రి ఆస్తి ప్రస్తుతం 30 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని సమాచారం. అయినా సరే ఆమె సింపుల్ గానే ఉండడానికే ఇష్టపడుతోందీ. ఇంత క్రేజ్ ఉన్నా.. జనాల్లో ధైర్యంగా తిరిగేస్తోంది తృప్తి. రీసెంట్ గా ఈ హీరోయిన్ బైక్ పై జర్నీ చేస్తూ కనిపించింది. గతంలోనూ పలు సార్లు ఇలాగే బైక్ పైనే జర్నీ చేస్తూ కనిపించింది తృప్తిదిమ్రి. ముంబయ్ లో పెరిగిపోయిన ట్రాఫిక్ వల్ల కార్లలో ప్రయాణం చేయలేకపోతున్నారు సెలబ్రిటీలు. చాలా మంది పబ్లిక్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ ను వాడేస్తున్నారు. అందుకేబతృప్తి దిమ్రి కూడా అదే ఫాలో అవుతూ రయ్ మంటూ తిరిగేస్తోంది.

