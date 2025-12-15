సినిమాలు సక్సెస్ కాలేకపోయినా స్టార్ ఇమేజ్ పొందుతున్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే. ఆమెకి నటించిన నాలుగు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి. కానీ ఆమెని మరో సావిత్రి అంటూ కీర్తించడం విశేషం.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే `మిస్టర్ బచ్చన్` మూవీతో హీరోయిన్గా టాలీవుడ్కి పరిచయం అయ్యింది. రవితేజ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
ఆ తర్వాత భాగ్యశ్రీ `కింగ్డమ్` మూవీతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ నటించిన ఈ మూవీ కూడా బాక్సాఫీసు వద్ద నిరాశ పరిచింది.
ఇక ఇటీవలే `కాంతా` మూవీతో వచ్చింది. దుల్కర్సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ విమర్శకుల ప్రశంసలందుకుంది, కానీ థియేటర్లలో ఆడలేదు. ఈ మూవీతోనే మరో సావిత్రిగా పేరు.
అనంతరం రామ్ పోతినేనితో `ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా` మూవీలో హీరోయిన్గా నటించింది. కానీ ఈ చిత్రం కూడా ఫెయిల్ అయ్యింది.
ఇలా ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే నాలుగు సినిమాలతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించింది. మరో సావిత్రిగా పేరుతెచ్చుకుంది. కానీ ఒక్క సక్సెస్ ని కూడా అందుకోలేకపోవడం గమనార్హం.
