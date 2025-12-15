Telugu

సక్సెస్‌ లేకపోయినా స్టార్‌ ఇమేజ్‌

సినిమాలు సక్సెస్‌ కాలేకపోయినా స్టార్‌ ఇమేజ్‌ పొందుతున్న హీరోయిన్‌ భాగ్యశ్రీ బోర్సే. ఆమెకి నటించిన నాలుగు సినిమాలు ఫ్లాప్‌ అయ్యాయి. కానీ ఆమెని మరో సావిత్రి అంటూ కీర్తించడం విశేషం.

entertainment Dec 15 2025
Author: Aithagoni Raju Image Credits:instagram/@bhagyashriiborse
`మిస్టర్‌ బచ్చన్‌`తో పరిచయం

భాగ్యశ్రీ బోర్సే `మిస్టర్‌ బచ్చన్‌` మూవీతో హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌కి పరిచయం అయ్యింది. రవితేజ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

సక్సెస్‌ ఇవ్వలేని `కింగ్డమ్‌`

ఆ తర్వాత భాగ్యశ్రీ `కింగ్డమ్‌` మూవీతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. విజయ్‌ దేవరకొండ నటించిన ఈ మూవీ కూడా బాక్సాఫీసు వద్ద నిరాశ పరిచింది.

`కాంతా`తో మరో సావిత్రిగా పేరు

ఇక ఇటీవలే `కాంతా` మూవీతో వచ్చింది. దుల్కర్‌సల్మాన్‌ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ విమర్శకుల ప్రశంసలందుకుంది, కానీ థియేటర్లలో ఆడలేదు. ఈ మూవీతోనే మరో సావిత్రిగా పేరు.

రామ్‌ మూవీకి డిజప్పాయింట్‌

అనంతరం రామ్‌ పోతినేనితో `ఆంధ్ర కింగ్‌ తాలూకా` మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటించింది. కానీ ఈ చిత్రం కూడా ఫెయిల్‌ అయ్యింది.

నటించిన 4 సినిమాలు డిజాస్టర్

ఇలా ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే నాలుగు సినిమాలతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని అలరించింది. మరో సావిత్రిగా పేరుతెచ్చుకుంది. కానీ ఒక్క సక్సెస్‌ ని కూడా అందుకోలేకపోవడం గమనార్హం.

