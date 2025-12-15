IMDb రేటింగ్ ప్రకారం 2025 లో టాప్ 10 సినిమాలు, సౌత్ సినిమాల ముందు తలవంచిన బాలీవుడ్
Top 10 IMDb Rated Movies: 2025లో కంటెంట్, క్రియేటివిటీ, సినిమాటిక్ మూవీస్ కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఐఎండీబీ టాప్ 10 అత్యధిక రేటింగ్ ఉన్న సినిమాల జాబితా బయటకొచ్చింది. ఇందులో సౌత్ సినిమాలతో పాటు ఒక్క బాలీవుడ్ మూవీకి మంచి రేటింగ్ వచ్చింది.
కృష్ణ సదా సహాయతే
2025లో విడుదలైన గుజరాతీ సినిమా 'లాలో: కృష్ణ సదా సహాయతే' ఈ ఏడాది ఐఎండీబీ రేటింగ్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ సినిమాకు IMDbలో 8.7 రేటింగ్ వచ్చింది.
కాంత
సౌత్ సినిమా 'కాంత' ఈ ఏడాది ఐఎండీబీ రేటింగ్లో రెండో స్థానంలో ఉంది. దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన ఈ సినిమాకు 8.4 రేటింగ్ వచ్చింది.
కాంతార చాప్టర్ 1
రిషబ్ శెట్టి సినిమా 'కాంతార చాప్టర్ 1' ఈ ఏడాది బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. ఈ సినిమాపై విపరీతమైన క్రేజ్ కనిపించింది. ఈ చిత్రానికి IMDbలో 8.3 రేటింగ్ వచ్చింది.
టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ
ఎం. శశికుమార్, సిమ్రాన్ నటించిన 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ' సినిమాకు కూడా ఈ ఏడాది అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమాకు 8.2 రేటింగ్ లభించింది.
ఈకో
మలయాళ చిత్రం 'ఈకో' కూడా 2025లో మంచి రేటింగ్ పొందింది. సందీప్ ప్రదీప్, సిమి జిఫీ, షాహిర్ మహమ్మద్ నటించిన ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 8.3 రేటింగ్ వచ్చింది.
బౌ బుట్టు భూత
ఒడియా సినిమా 'బౌ బుట్టు భూత' కూడా 2025లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇందులో బాబుషాన్ మొహంతి, అర్చిత, అపరాజిత మొహంతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాకు 8.2 రేటింగ్ వచ్చింది.
హోమ్బౌండ్
హోమ్బౌండ్' సినిమాలో ఇషాన్ ఖట్టర్, విశాల్ జెత్వా, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమాకి ఐఎండీబీలో 8.0 రేటింగ్ వచ్చింది.
కోర్ట్: స్టేట్ వర్సెస్ ఎ నోబడీ
కోర్ట్: స్టేట్ వర్సెస్ ఎ నోబడీ' సినిమాను కూడా ప్రజలు బాగా ఇష్టపడ్డారు. ఈ తెలుగు సినిమాలో శ్రీదేవి అపల్ల, ప్రియదర్శి పులికొండ, శివాజీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సినిమాకు 7.9 రేటింగ్ వచ్చింది.
రేఖాచిత్రం
ఆసిఫ్ అలీ, అనస్వర రాజన్, మనోజ్ కె. జయన్ నటించిన 'రేఖాచిత్రం' సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.9 రేటింగ్ వచ్చింది. ఈ సినిమా కథ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
బైసన్
'బైసన్' ఒక తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా. ఇందులో ధ్రువ్ విక్రమ్, పశుపతి, అనుపమ పరమేశ్వరన్, రజిషా విజయన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాకు 7.8 రేటింగ్ వచ్చింది.