Balakrishna: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో బాలయ్య బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా? చిరంజీవి మాత్రం కాదు, ఎవరంటే?
65 ఏళ్ల వయసులో వరుస హిట్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నాడు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ. సీనియర్ హీరోలలో ఆయనే ముందున్నాడు. ఇండస్ట్రీలో తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో బాలయ్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా?
మాస్ హీరోగా దూసుకుపోతున్న బాలకృష్ణ..
65 ఏళ్ల వయసులో నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రయోగాలకు పెద్ద పీట వేస్తున్నాడు. వరుస సినిమాలతో సూపర్ హిట్లు కొడుతున్నారు. గతంలో ఎప్పుడు చేయని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ను ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈమధ్య కాలంలో ఆయన అఖండ సినిమాలో చేసిన అఘోర పాత్రకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఈ క్యారెక్టర్ లోని వైబ్స్ కు.. అభిమానులు పూనకాలతో ఊగిపోయారు. ఇక బాలయ్య వారసత్వంగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినా.. మాస్ హీరోగా తనను తాను నిరూపించుకుని భారీగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. వరుసగా 5 హిట్ సినిమాలు చేసిన బాలకృష్ణ.. ప్రస్తుతం హ్యాట్రిక్ హిట్ మీద కన్నేశాడు.
హ్యాట్రిక్ హిట్ మీద కన్నేసిన బాలయ్య..
అఖండ సినిమా నుంచి బాలకృష్ణ నటించిన సినిమాలు వరుస విజయాలను అందుకుంటున్నాయి. అభిమానులతో పాటు, అన్ని రకాల ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా కథలను ఎంపిక చేసుకుని, మంచి దర్శకులకు అవకాశం ఇచ్చి ముందుకు సాగుతున్నాడు నందమూరి హీరో.
ప్రస్తుతం గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో సినిమాను సెట్స్ మీదకు తీసుకెళ్లాడు బాలయ్య.. గతంలో ఈ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన వీరసింహారెడ్డి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్అయ్యింది. మరోసారి ఈ ఇద్దరు కలిసి భారీ విజయాన్ని అందుకోవాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారు.
ఇండస్ట్రీలో నందమూరి హీరో ఆత్మీయులు ఎవరు?
ఇక బాలకృష్ణ ది చిన్నపిల్లాడి మనసు అని చాలామంది అంటుంటారు. కోసం ఎక్కువే.. అయినా జాలి గుండె. ఆయనకు ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది ఆత్మీయులు ఉన్నారు. చిరు, వెంకీ, నాగ్ లాంటి హీరోలతో కూడా ఆయన స్నేహంగా ఉంటారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో బాలయ్యకు ఎక్కువ స్నేహం ఉందట. కానీ బయటకు మాత్రం పెద్దగా కలిసి కనిపించరు. వారి మధ్య ఏదో గ్యాప్ ఉన్నట్టు ప్రచారంజరుగుతుంటి. కానీ వీరిద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఉంది. అయితే చిరంజీవి కాకుండా బాలయ్య కు ఇండస్ట్రీలో మరో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని మీకు తెలుసా? ఇంతకీ ఎవరాయన?
బాలకృష్ణ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతనేనా?
బాలయ్య కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి పరిచయమైన వారిలో దర్శకుడు బి గోపాల్ పేరు ప్రత్యేకంగా వినిపిస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో బాలకృష్ణ కూడా బి గోపాల్ తనకు అత్యంత దగ్గరైన వ్యక్తి అని చెపుతుంటాడు. బాలకృష్ణ హీరోగా ఎదుగుతున్న సమయంలో దర్శకుడు బి గోపాల్ ఆయనకు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను అందించారు. అవి బాలయ్య కెరీర్ కు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. ఆయన్ను స్టార్ హీరోను చేశాయి.
డిజాస్టర్ సినిమాలు కూడా..
ఈ విజయాల క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. అదే స్నేహంగా మారి ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని సమాచారం. బాలయ్యతో ఎంత పెద్ద హిట్ సినిమాలు చేశాడో.. అంత కంటే దారుణమైన డిజాస్టర్ కూడా ఇచ్చాడు గోపాల్. పలనాటి బ్రహ్మనాయుడు లాంటి ప్లాప్ సినిమాలు వీరి కాంబోలోనే వచ్చాయి. అయినా సరే.. గోపాల్ విషయంలో బాలయ్య స్నేహంగానే ఉంటారని తెలుస్తోంది.