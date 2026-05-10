Sai Pallavi Crush: నా ఫస్ట్ క్రష్ అతనే.. సీక్రెట్ రివీల్ చేసిన సాయి పల్లవి
సౌత్ ఆడియన్స్ మనసు దోచిన నటి..
సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మేకప్ లేకుండానే కోట్లాది మంది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న అరుదైన నటి సాయి పల్లవి. ఆమె డ్యాన్స్కు ఫిదా కానివారు, ఆమె సహజ నటనకు పడిపోని వారు ఉండరు. 'ప్రేమమ్' సినిమాలో మలర్ టీచర్గా పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో 'సీత'గా మెరవడానికి సిద్ధమవుతోంది.
అయితే, ఇంతమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఈ లేడీ పవర్ స్టార్కు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హీరోపై విపరీతమైన 'క్రష్' ఉండేదట! ఇంతకీ సాయి పల్లవి మనసు దోచిన ఆ హ్యాండ్సమ్ హీరో ఎవరో తెలుసా?
సాయి పల్లవి ఫస్ట్ క్రష్
సాధారణంగా హీరోయిన్లను మీ క్రష్ ఎవరని అడిగితే సిగ్గుపడతారు లేదా సమాధానం దాటవేస్తారు. కానీ సాయి పల్లవి అలా కాదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు ముఖం మీదే చెప్పేస్తుంది. తన కాలేజీ రోజుల నుంచే ఒక స్టార్ హీరో అంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టమట. ఆ హీరో మరెవరో కాదు, కోలీవుడ్ 'సింగం', నటనకు మారుపేరైన సూర్య.
అవును, సాయి పల్లవి ఫస్ట్ క్రష్ సూర్యనే. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ, "నేను సూర్య గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ని. ఆయన ప్రతీ సినిమా చూసేదాన్ని. స్క్రీన్పై ఆయన కనిపిస్తే చాలు, నా కళ్లు పక్కకు తిప్పేదాన్ని కాదు. ఆయన నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం" అని సంతోషంగా చెప్పుకొచ్చింది.
సూర్యను ఆరాధించిన సాయి పల్లవి
సెట్లో సూర్య క్రమశిక్షణ చూసి..
దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు
రీసెంట్ గా బర్త్ డే చేసుకున్న సాయి పల్లవికి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు వరుసగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి 'రామాయణ' చిత్రంలో సీత పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలున్నాయి.
సూర్యపై సాయి పల్లవి క్రష్..
తన సహజమైన అందం, అద్భుతమైన డ్యాన్స్తో ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్న సాయి పల్లవి, తనకూ ఒక సాధారణ అభిమాని మనసు ఉందని నిరూపించుకుంది. సూర్యపై తనకున్న 'క్రష్' కథ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసి అభిమానులు "మా సాయి పల్లవి కూడా మాలాంటిదే" అని సంబరపడిపోతున్నారు.