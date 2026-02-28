- Home
Ramya Krishnan: రమ్యకృష్ణ టాలీవుడ్లో ఎలాంటి సర్జరీ లేకుండా ఇప్పటికీ తరగని అందంతో రాణిస్తోన్న హీరోయిన్. మరి 55ఏళ్ల ఏజ్లోనూ రమ్యకృష్ణ ఇంత ఫిట్గా ఉండటం వెనుక కారణం ఏంటో తెలుసా?
55 ఏళ్లలోనూ రమ్యకృష్ణ అదే గ్రేస్!
`బాహుబలి`లో రాజమాత శివగామిగా రమ్యకృష్ణ అందరికీ గుర్తుండిపోయారు. 55 ఏళ్ల వయసులోనూ తన స్టైల్, అందంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె పెట్టే ప్రతీ ఫొటో వైరల్ అవుతుంది. ట్రెడిషనల్ అయినా, స్టైలిష్ లుక్ అయినా.. ఏ డ్రెస్లోనైనా రమ్యకృష్ణ అదరగొట్టేస్తారు. 55 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అందం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతారు. ఆమె కళ్లు అయస్కాంతంలా ఆకట్టుకుంటాయి.
సర్జరీలు లేని సహజ సౌందర్యం రమ్యకృష్ణ సొంతం
రమ్యకృష్ణ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి బ్యూటీ సర్జరీ చేయించుకోలేదని చెబుతారు. తన సహజ సౌందర్యంతోనే ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఆ తరం నటీమణుల్లో ఆమె ఒకరు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ 'నేచురల్ బ్యూటీ' అని అభిమానులు కామెంట్స్ పెడుతుంటారు.
కృష్ణవంశీతో రమ్యకృష్ణ వివాహం
ఎప్పటికీ యంగ్గా కనిపించే రమ్యకృష్ణ, 2003లో దర్శకుడు కృష్ణవంశీని పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిది ప్రేమ పెళ్లి. వీరికి రిత్విక్ వంశీ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. చిన్న వయసులోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన రమ్యకృష్ణ, ఇప్పటికీ స్టార్ యాక్టర్గా కొనసాగుతున్నారు.
200కు పైగా చిత్రాల్లో నటన
రమ్యకృష్ణ ఇప్పటివరకు 200కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. సౌత్ ఇండియాలో బలమైన నటీమణుల జాబితాలో ఆమె పేరు ముందుంటుంది. తన 38 ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో 200కు పైగా సినిమాల్లో కనిపించారు.
రమ్యకృష్ణ కెరీర్లో కొన్ని హిట్స్
బాహుబలి, నరసింహ, సూపర్ డీలక్స్, పంచతంత్రం, అమ్మన్, మేజర్ చంద్రకాంత్, అల్లరి మొగుడు, హలో బ్రదర్, ఖళ్ నాయక్, క్రిమినల్ వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో రమ్యకృష్ణ నటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె చాలా సెలక్టీవ్గా వెళ్తున్నారు. బలమైన పాత్రలున్న సినిమాలే చేస్తున్నారు.