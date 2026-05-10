Aishwarya Rai కి క్షమాపణ చెప్పిన బాలకృష్ణ హీరోయిన్.. సడెన్ గా సినిమాల నుంచి మాయం, ఏం జరిగింది ?
సల్మాన్ ఖాన్ 'లక్కీ' సినిమాతో ఓవర్నైట్ స్టార్ అయిన స్నేహా ఉల్లాల్ చాలా కాలం పాటు ఐశ్వర్య రాయ్ డూప్గానే గుర్తింపు పొందింది. అయితే, ఈ పోలికల వల్ల తాను ఐశ్వర్యకు క్షమాపణ కూడా చెప్పానని స్నేహా ఇటీవల బయటపెట్టింది.
సల్మాన్ ఖాన్ సినిమాతో ఓవర్నైట్ స్టార్
2005లో వచ్చిన 'లక్కీ: నో టైమ్ ఫర్ లవ్' సినిమాతో స్నేహా ఉల్లాల్ ఓవర్నైట్ లో స్టార్ అయిపోయింది. తనకంటే 22 ఏళ్లు పెద్దవాడైన సల్మాన్తో ఆమె జోడీ కట్టింది. ఏప్రిల్ 8, 2005న సినిమా రిలీజ్ అయ్యేనాటికి స్నేహా వయసు కేవలం 17 ఏళ్ల 3 నెలల 21 రోజులు మాత్రమే.
ఐశ్వర్య రాయ్ డూప్గా గుర్తింపు
సినిమా కన్నా ఎక్కువగా స్నేహా ఉల్లాల్, సల్మాన్ మాజీ ప్రియురాలు ఐశ్వర్య రాయ్లా ఉందనే చర్చ జరిగింది. మీడియా, అభిమానులు ఆమెను ఐశ్వర్య డూప్ అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో కాలేజీ స్టూడెంట్ అయిన స్నేహా, తనను తాను టామ్బాయ్గా చెప్పుకునేది.
ఐశ్వర్య రాయ్కు క్షమాపణ
అందరూ తనను ఐశ్వర్యతో పోల్చడంతో స్నేహా చాలా ఇబ్బంది పడింది. ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, తాను ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్కు ఫోన్ చేసి క్షమాపణ చెప్పినట్లు వెల్లడించింది. 'నన్ను క్షమించండి, దయచేసి నన్ను ద్వేషించకండి' అని ఆమెతో చెప్పానని స్నేహా గుర్తుచేసుకుంది.
ఐశ్వర్య రాయ్ ఇచ్చిన సమాధానం
తాను కలిసినప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడారని స్నేహా చెప్పింది. 'వెల్కమ్ టు ద ఫ్యామిలీ, వెల్కమ్ టు బాలీవుడ్' అని ఐశ్వర్య తనను ఇండస్ట్రీలోకి ఆహ్వానించారని తెలిపింది. ఈ సమాధానంతో స్నేహా చాలా ఊరట చెందింది. అయినా మీడియాలో పోలికలు ఆగలేదు.
బాలీవుడ్ వదిలి సౌత్ ఇండస్ట్రీలో గుర్తింపు
కొన్ని హిందీ సినిమాల తర్వాత స్నేహా ఉల్లాల్ సౌత్ ఇండస్ట్రీ వైపు వచ్చింది. ముఖ్యంగా తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 2008లో 'ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 2010లో నందమూరి బాలకృష్ణతో కలిసి 'సింహా' బ్లాక్బస్టర్లో నటించింది.
అనారోగ్యం కారణంగా కెరీర్లో సుదీర్ఘ విరామం
తాను ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్తో బాధపడ్డానని స్నేహా ఉల్లాల్ వెల్లడించింది. ఈ అనారోగ్య సమస్య వల్ల తన ఆరోగ్యం, ఎనర్జీ లెవెల్స్ దెబ్బతిన్నాయి. అందుకే నటనకు, పబ్లిక్ లైఫ్కు చాలా కాలం దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. దీంతో ఆమె కెరీర్ ఒక్కసారిగా స్లో అయిపోయింది.
ఇప్పుడు ఓటీటీ, సౌత్ సినిమాలపై ఫోకస్
చాలా ఏళ్ల తర్వాత స్నేహా ఉల్లాల్ మళ్లీ నటనలోకి వచ్చింది. 2020లో 'ఎక్స్పైరీ డేట్' అనే వెబ్ సిరీస్లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత 'లవ్ యూ లోక్తంత్ర' (2022), 'సాకో 363' (2025) సినిమాల్లో నటించింది. తాజాగా 2026లో రానున్న తెలుగు సినిమా 'నీలకంఠ'తో మళ్లీ మన ముందుకు రాబోతోంది.
