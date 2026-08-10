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- Sobhan Babu: ఇంత తెల్లగా ఉన్నావ్.. నీ వయసెంత... హీరోయిన్ ను ర్యాగింగ్ చేసిన శోభన్ బాబు, ఇంతకీ ఎవరా నటి?
Sobhan Babu: ఇంత తెల్లగా ఉన్నావ్.. నీ వయసెంత... హీరోయిన్ ను ర్యాగింగ్ చేసిన శోభన్ బాబు, ఇంతకీ ఎవరా నటి?
Sobhan Babu: తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సోగ్గాడిగా సత్తా చాటిన హీరోన శోభన్ బాబు. ఆయనతో సినిమా అంటే హీరోయిన్లకు పండగే. ఎప్పుడూ కామ్ గా తన పనితాను చేసుకునే అందాల నటుడు కొంత మంది హీరోయిన్లను ర్యాంగింగ్ చేసేవాడట కూడా. ఆయన ఏమనేవారంటే?
టాలీవుడ్ రొమాంటిక్ హీరో..
టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు రొమాంటిక్ హీరోగా శోభన్ బాబుకు పేరుంది. ఆంధ్రా అందగాడు, సోగ్గాడు, అందాల నటుడు, నటభూషణ్... ఇలా శోభన్ బాబుకు అభిమానుల నుంచి రకరకాల బిరుదులు ఉన్నాయి . వెండితెరపై నటన, స్టైల్, కూల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో కోట్లాది ఆడియన్స్ మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు శోభన్ బాబు. కెరీర్ బిగినింగ్ లో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు. కనీసం ఫ్యాన్ కూడా లేని రోజుల్లో తన కుటుంబంతో కలిసి సింగిల్ రూమ్ లో నివసించారు శోభన్ బాబు.
అన్ని కష్టాలు అనుభవించారు కాబట్టే.. ఆయన హీరోగా స్థిరపడిన తరువాత కూడా డబ్బు విలువ తెలిసి ప్రవర్తించేవారు. శోభన్ బాబుతో సినిమా అంటే హీరోయిన్లు ఎగిరి గంతేస్తారు. ఆయన కూడా అందరితో కలుపుగోలుగా ఉండరు. తనకు బాగా దగ్గరగా ఉండే హీరోయిన్లతో మాత్రం బాగా మాట్లాడుతారు. అంతే కాదు కొత్తగా వచ్చే హీరోయిన్లను ఆయన ర్యాంగింగ్ కూడా చేస్తుటార. ఈ విషయాన్ని అలనాటి సీనియర్ నటి వై విజయ ఓ ఇంటర్వూలో వెల్లడించారు.
శోభన్ బాబు గురించి షాకింగ్ విషయాలు చెప్పిన వై విజయ
అద్భుతమైన అభినయంతో, విలక్షణమైన పాత్రలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటి వై. విజయ (Y. Vijaya). ఆమె రీసెంట్ గా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఆయన శోభన్ బాబు గురించి మాట్లాడిన విషయాలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అలనాటి ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు (Sobhan Babu) తో తనకు ఉన్న మధుర జ్ఞాపకాలను , ఆసక్తికర సంఘటనను పంచుకున్నారు. వై. విజయ కేవలం 13 సంవత్సరాల వయసులోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ‘రామ విజేత ఫిలిమ్స్’ నిర్మాణంలో వచ్చిన “తల్లిదండ్రులు” సినిమాలో అవకాశం దక్కించుకున్న సమయాన్ని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
నీ వయసెంత.. ఇంత తెల్లగా ఎలా ఉన్నావ్..
తల్లిదండ్రులు సినిమాలో శోభన్ బాబు సరసన నటించే అవకాశం ఆమెకు లభించింది. అయితే, అంత చిన్న వయసులోనే అగ్రహీరో పక్కన నటించాల్సి రావడంతో తాను మొదట్లో చాలా సిగ్గుపడేదానినని, సరిగా మాట్లాడలేకపోయేదానినని ఆమె వెల్లడించారు. షూటింగ్ సమయంలో శోభన్ బాబు ఎలా ర్యాగింగ్ చేసేవారో కూడా ఆమె వెల్లడించారు. వై విజయ మాట్లాుతూ..? సెట్ లో శోభన్ బాబు నన్ను రకరకాల ప్రశ్నలు వేశారు. నీ పేరేంటి, వయసెంత, ఏం చదువుకున్నావ్ అని ప్రశ్నలు అడిగారు.
నీకు ఎంత వయసు ఉంటుంది..ఓ 18 ఉంటాయా అని నన్ను ప్రశ్నించారు శోభన్ బాబు. లేదు సర్ నాకు 13 ఏళ్లే అని అనడంతో షాక్ అయ్యారు. అంత పెద్దగా ఉన్నావు నీకు 13 ఏళ్లేనా.. మీది ఏఊరు అని అడిగారు. మాది కడప అని చెప్పగానే అదేంటి ఇంత త్లెల్లగా ఉన్నావ్ అని మరో ప్రశ్న అడిగారు. కడప అయితే తెల్లగా ఉండకూడదా? ఒక వేళ అక్కడ ఎండలు ఎక్కువ కదా.. అందుకే అలా అడిగారేమో అని'' విజయ భావించారట.
ఎప్పటికి మర్చిపోలేని అనుభవం..
శోభన్ బాబు ఎంతో ఆప్యాయంగా, సరదాగా ఉండేవారని వై. విజయ తెలిపారు. చిన్నపిల్లలా అమాయకంగా ఉన్న ఆమె భయాన్ని, సిగ్గును పోగొట్టడానికి ఆయన ఎంతో చొరవ తీసుకుని ప్రోత్సాహకరంగా మాట్లాడేవారని ఆమె తెలిపారు. శోభన్ బాబుసమయపాలన (Punctuality), క్రమశిక్షణ, మరియు సెట్లో తోటి నటీనటుల పట్ల ఆయన చూపించే గౌరవం ఎంతో ముచ్చటగా ఉండేదని వై. విజయ కొనియాడారు. తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో శోభన్ బాబు వంటి దిగ్గజ నటుడితో పనిచేయడం.. ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం ఎప్పటికీ మరచిపోలేని ఒక మధురమైన అనుభవమని ఆమె చెప్పారు.