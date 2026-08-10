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- DC 3 Days Box Office: బాక్సాఫీసు దుమ్ములేపుతున్న లోకేష్ కనగరాజ్.. డీసీ మూవీకి అదిరిపోయే వసూళ్లు
DC 3 Days Box Office: బాక్సాఫీసు దుమ్ములేపుతున్న లోకేష్ కనగరాజ్.. డీసీ మూవీకి అదిరిపోయే వసూళ్లు
DC 3 Days Box Office: డైరెక్టర్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దర్శకత్వంలో, మరో స్టార్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా నటించిన 'DC' సినిమా థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. ఈ సినిమా మూడు రోజుల బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా చేసిన మూవీ `డీసీ`
మాస్ దర్శకుడిగా స్టార్ ఇమేజ్ని సొంతం చేసుకున్నాడు లోకేష్ కనగరాజ్. ఆయన హీరోగా మారి `డీసీ` చిత్రంలో నటించిన విషయం తెలిసిందే. తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన శైలిని క్రియేట్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ అరుణ్ మాథేశ్వరన్ దీనికి దర్శకుడు కావడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో వామికా గబ్బి, సంజన లాంటి వాళ్లు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. అరుణ్ మాథేశ్వరన్ గత సినిమాల్లోని మేకింగ్ స్టైల్ ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
లోకేష్ - అరుణ్ మాథేశ్వరన్ `డీసీ`కి మంచి స్పందన
అలాగే, లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా డైరెక్టర్గా ఎన్నో హిట్ సినిమాలు ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఇద్దరు తోపులు కలవడంతో పాటు, లోకేష్ మొదటిసారి హీరోగా నటించడంతో 'DC' సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక, అరుణ్ మాథేశ్వరన్ మార్క్ రా మేకింగ్ ఇందులో ఉన్నప్పటికీ, కథాంశం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ లేకుండా పెరిగే పిల్లల జీవితాలు, చదువు ప్రాముఖ్యత వంటి విషయాలను కథతో ముడిపెట్టి చెప్పిన తీరుకి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి.
నటుడిగా ఇరగదీసిన లోకేష్
డైరెక్టర్గా అందరికీ తెలిసిన లోకేష్, హీరోగా ఎలా ఉంటాడో అనే డౌట్ సినిమాకు ముందు అందరిలోనూ ఉండేది. కానీ, సినిమా చూశాక ఆయన నటన అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ముఖ్యంగా, అనుభవం ఉన్న నటులతో కలిసి నటించిన సీన్లలో కూడా లోకేష్ తన పాత్రను అద్భుతంగా పోషించాడని అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. దీంతో, భవిష్యత్తులో లోకేష్ నటనపై కూడా ఫోకస్ పెడతాడేమో అనే ఆసక్తి మొదలైంది. సినిమా మేకింగ్, యాక్టింగ్, మ్యూజిక్ ఇలా అన్నింటికీ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
డీసీ మూవీ మూడు రోజుల కలెక్షన్లు
ఇదిలా ఉంటే, 'DC' సినిమా కలెక్షన్ల వివరాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ప్రముఖ ట్రేడ్ సంస్థ సాక్నిల్క్ (Sacnilk) ప్రకారం, ఈ సినిమా మూడో రోజు సుమారు రూ.9.55 కోట్లు వసూలు చేసిందని తెలుస్తోంది. మొదటి రెండు రోజుల్లో సుమారు రూ.11 కోట్లు రాబట్టినట్లు సమాచారం. దీంతో మూడు రోజులు కలిపి ఇండియాలో ఈ సినిమా మొత్తం రూ.20.95 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గ్రాస్ రూ.24.11కోట్లు వచ్చాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దీనికి మూడు రోజుల్లో 31.86కోట్లు రావడం విశేషం. సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్, అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని బాక్సాఫీస్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.