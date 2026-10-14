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- Rashmika Saree: బాబోయ్! సీఎం విజయ్ను కలిసినప్పుడు రష్మిక కట్టుకున్న చీర అంత ఖరీదా?
Rashmika Saree: బాబోయ్! సీఎం విజయ్ను కలిసినప్పుడు రష్మిక కట్టుకున్న చీర అంత ఖరీదా?
Rashmika Saree: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ను కలిసినప్పుడు రష్మిక మందన్న కట్టుకున్న 'రా మ్యాంగో' అస్గర్ పట్టు చీర ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. అసలు ఈ చీర ధర ఎంతో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
రష్మిక కట్టుకున్న చీర ధర?
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను స్వయంగా కలిశారు. వీరు కలిసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మీటింగ్లో రష్మిక కట్టుకున్న అందమైన చీర అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది.
సీఎంను కలవడానికి రష్మిక ఇండిగో బ్లూ కలర్ పట్టు చీరను ఎంచుకుంది. ప్రముఖ డిజైనర్ బ్రాండ్ 'రా మ్యాంగో' (Raw Mango) ఈ చీరను డిజైన్ చేసింది. వారి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ప్రకారం ఈ చీర ధర అక్షరాలా రూ. 64,800.
అస్గర్ సిల్క్ శారీ
దీని పేరు 'అస్గర్ సిల్క్ శారీ' (Asgar Silk Saree). చీర అంచుల్లో ఎగిరే దేవతలు, పూల డిజైన్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మగ్గంపై చేతితో నేసినవి కావడం దీని స్పెషాలిటీ. ఈ చీరను కేవలం డ్రై క్లీన్ మాత్రమే చేయాలని ఆ సంస్థ సూచించింది.
సింపుల్ మేకప్లో మెరిసిన రష్మిక
రష్మిక తన చీరకు తగ్గట్టుగా చాలా సింపుల్ మేకప్ వేసుకుంది. మెడలో చోకర్ నెక్లెస్ ధరించి, జుట్టును మధ్యకు పాపిడి తీసి వదిలేసింది. మ్యాట్ బేస్, పింక్-న్యూడ్ లిప్స్టిక్తో తన లుక్ను చాలా న్యాచురల్గా ఉంచుకుంది.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్తో దిగిన ఫోటోలను రష్మిక తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. చాలా రోజుల తర్వాత విజయ్ సార్ను కలిశానని ఆమె రాసుకొచ్చింది. ఒక అభిమానిగా ఆయన్ని ఆరాధించిన తనకు, ఆయనతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రయాణాన్ని చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందని రష్మిక చెప్పింది.
విజయ్ దేవరకొండ లుక్ అదిరిందిగా
ఈ మీటింగ్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండ కూడా అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు. షార్ట్ బంద్గలా జాకెట్, బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకుని స్టైలిష్గా కనిపించాడు. త్వరలో రాబోతున్న 'రణబలి' సినిమాలో తన రెబల్ క్యారెక్టర్కు తగ్గట్టుగా ఈ లుక్ ఉంది.
సీఎంను కలిసిన అనుభవాన్ని విజయ్ దేవరకొండ కూడా పంచుకున్నాడు. ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ తమను ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించారని, జీవితం, పని, ప్రపంచం గురించి ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడారని ఆయన చెప్పాడు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం
సీఎంను కలిసిన తర్వాత రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అప్పుడు రష్మిక ఆవాల పసుపు రంగు పట్టు చీర, పింక్ బ్లౌజ్ వేసుకోగా, విజయ్ దేవరకొండ తెల్లటి షార్ట్ కుర్తా, పంచె కట్టుకున్నాడు.
అక్టోబర్ 16న 'రణబలి' రిలీజ్
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ కలిసి నటించిన 'రణబలి' సినిమా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కానుంది. ప్రస్తుతం వీళ్లిద్దరూ ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. 1870ల కాలం నాటి కథతో, ముఖ్యంగా 1876-1878 మధ్య వచ్చిన గ్రేట్ మద్రాస్ కరువు నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.