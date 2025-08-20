వార్ 2 vs కూలీ: 6వ రోజు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు.. రజనీకి షాకిచ్చిన ఎన్టీఆర్
రజినీకాంత్ నటించిన `కూలీ`, ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటించిన `వార్ 2` సినిమాల 6 రోజుల కలెక్షన్లు ఆసక్తికరంగా మారాయి. రజనీకి తారక్ పెద్ద షాకిచ్చారు.
2025లో `కూలీ`, `వార్ 2` సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడ్డాయి. ఆగస్టు 14న రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. `వార్ 2`లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కలిసి నటించారు. దీనికి దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ. `కూలీ`కి లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహించగా, రజినీకాంత్, నాగార్జున, అమీర్ ఖాన్, సౌబిన్ షాహిర్, శృతి హాసన్, ఉపేంద్ర నటించారు. రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడుతూ భారీగానే వసూళ్లు రాబడుతున్నాయి. మరి ఆరో రోజు ఈ రెండు సినిమాలకు ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే.
`కూలీ` ఆరో రోజు కలెక్షన్లు
`కూలీ` సినిమా మొదటి నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.404 కోట్లు వసూలు చేసింది. 5వ రోజు రూ.18 కోట్లు, 6వ రోజు రూ.15 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో తమిళంలో 5.50 కోట్లు, హిందీలో 2.54 కోట్లు, తెలుగులో 2.19 కోట్లు, కన్నడలో 13 లక్షలు వసూలు చేసింది. మొత్తం 6 రోజుల్లో రూ.437 కోట్లు వసూలు చేసింది.
`వార్ 2` ఆరు రోజుల కలెక్షన్లు
`వార్ 2` మొదటి ఐదు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.275 కోట్లు వసూలు చేసింది. 5వ రోజు 11 కోట్లు, 6వ రోజు రూ.13 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో భారత్లో 8.34 కోట్లు వసూలు చేసింది. హిందీలో 6.70 కోట్లు, తెలుగులో 1.53 కోట్లు, తమిళంలో 11 లక్షలు వసూలు చేసింది. ఆరు రోజుల్లో మొత్తం రూ.288 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇంకా 300 కోట్లు కూడా క్రాస్ చేయలేకపోయింది. కానీ టీమ్ మాత్రం మూడు వందల కోట్లు దాటినట్టు ప్రకటించడం గమనార్హం.
ఆరో రోజు `కూలీ` వర్సెస్ `వార్ 2`
6వ రోజు `కూలీ` రూ.15 కోట్లు, `వార్ 2` రూ.13 కోట్లు వసూలు చేశాయి. 5వ రోజుతో పోలిస్తే కూలీ రూ.2 కోట్లు తక్కువ, `వార్ 2` రూ. 2 కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసింది. వార్ 2 బాక్సాఫీస్ వద్ద కూలీ కంటే బాగా రాణిస్తోంది. ఇదే కొనసాగితే `కూలీ`.. `జైలర్` వసూళ్లను దాటకపోవచ్చు. మరి `వార్ 2`.. `కూలీ`ని కలెక్షన్లలో మించిపోతుందో లేదో చూడాలి. ఈ సినిమాకి విదేశాల్లో మంచి ఆదరణ వస్తోంది.