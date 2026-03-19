- Home
- Entertainment
బ్లడ్ బ్యాంక్, ఐ బ్యాంక్ తర్వాత చిరంజీవి మరో సంచలన నిర్ణయం..ఆ హీరో స్ఫూర్తితోనే, అలాంటోడు ఒక్కడుంటే చాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇప్పటికే బ్లడ్ బ్యాంక్, ఐ బ్యాంక్ లాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ ఉగాది రోజున మరో సంచలన నిర్ణయాన్ని చిరంజీవి ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మరో కొత్త దిశగా అడుగులు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సినీ ప్రస్థానానికి మించి సామాజిక సేవ పట్ల తన కట్టుబాటును మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్, బ్లడ్ బ్యాంక్, ఐ బ్యాంక్ వంటి పలు ప్రభావవంతమైన సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న ఆయన, మరో కొత్త దిశగా అడుగులు వేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. సామాజిక బాధ్యతను తన జీవితంలో ముఖ్య భాగంగా భావిస్తున్న చిరంజీవి, అవసరమైన చోట సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.
వెనుకబడిన వర్గాలకు ఉచిత విద్య
ఉగాది పండుగ అనే శుభ సందర్భంలో చిరంజీవి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు ఉచిత విద్య అందించే భారీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. సమాజంలో విద్యకు దూరమవుతున్న పేద విద్యార్థులకు ఇది సహాయపడేలా రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అగరం ఫౌండేషన్
ఈ సందర్భంగా నటుడు సూర్య నిర్వహిస్తున్న అగరం ఫౌండేషన్ గురించి కూడా చిరంజీవి ప్రస్తావించారు. గతంలో తాను ప్రారంభించిన సేవా కార్యక్రమాల నుంచి అగరం ఫౌండేషన్ ప్రేరణ పొందిందని తెలిపారు. అదే సమయంలో, ఇప్పుడు తాను సూర్య చేపట్టిన విద్యా సేవా కార్యక్రమాల నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతూ ఉచిత విద్య అందించే ప్రణాళికను ప్రారంభించాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. సేవా కార్యక్రమాల్లో పరస్పర ప్రేరణ ముఖ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక్కరుంటే
ఈ కొత్త సేవా కార్యక్రమం తెలుగు రాష్ట్రాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు. అవసరం ఉన్న ప్రతి ప్రాంతానికి ఈ సేవలను విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రాంతీయ పరిమితులు లేకుండా విద్యా సహాయాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అవసరమైన వారికి విద్యను చేరవేయడం ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన వెల్లడించారు. ఒక కుటుంబంలో చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక్కరుంటే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుపడుతుంది. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చిరంజీవి తెలిపారు.
పూర్తి వివరాలు త్వరలో
ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారు. కార్యక్రమం రూపకల్పన, అమలు విధానం, లబ్ధిదారుల ఎంపిక వంటి అంశాలపై సమగ్ర సమాచారం వెల్లడించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయంతో సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలనే తన ప్రయాణంలో చిరంజీవి మరో ముఖ్యమైన అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు.