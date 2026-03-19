Indraja Shankar: సరోగసీతో బిడ్డను కన్నానా? విమర్శలపై ఘాటుగా స్పందించిన ఇంద్రజ
నేను సహజంగానే బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను. కానీ చాలామంది నేను సరోగసీ, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ద్వారా కన్నానంటూ విమర్శించారు. ఆ విమర్శలపై నటి ఇంద్రజ శంకర్ ఘాటుగా స్పందించారు.
అద్దె గర్భంతో బిడ్డనా? ఇంద్రజ ఘాటు స్పందన
తమిళ దివంగత నటుడు రోబో శంకర్ కుమార్తె ఇంద్రజ శంకర్, టీవీ షోలు, సినిమాల్లో నటించారు. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని కొన్ని విషయాల గురించి ఆమె మాట్లాడారు. ఓ ప్రైవేట్ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, "నా పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాను. నేను సహజంగానే బిడ్డకు జన్మనిచ్చాను. కానీ చాలామంది దాన్ని సరోగసీ, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అన్నారు. ఆ మాటలు విని నా మనసు చాలా బాధపడింది. నిజం తెలియకుండా ఎవరినీ అలా అనకండి. మార్చిలో పెళ్లయితే అప్పుడే ఎలా బిడ్డ పుడుతుంది అన్నారు. కానీ అది సహజంగా జరిగింది, చాలామందికి అది అర్థం కాలేదు. అసలు మనస్సాక్షి లేకుండా ఒక అమ్మాయిని 'నువ్వు ఎలా గర్భవతి అయ్యావు' అని అడగడం కరెక్టేనా? నన్ను అలా కూడా అడిగారు" అని ఇంద్రజ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రోబో శంకర్ కుమార్తె ఇంద్రజ
"ఒక మహిళ గర్భం దాల్చడం చాలా పెద్ద విషయం. అది దేవుడిచ్చిన గొప్ప వరం. ఆ సమయంలో శారీరకంగా, మానసికంగా పెద్ద పోరాటమే ఉంటుంది. కాబట్టి దాని గురించి అనవసరంగా విమర్శించడం చాలా పెద్ద తప్పు. నా గర్భధారణ సమయంలో నాకు పెద్దగా సమస్యలు రాలేదు. చివరి నిమిషంలో డాక్టర్లు ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డను బయటకు తీయాలని చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యులందరూ చాలా భయపడ్డారు. ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను డాక్టర్తో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను" అని ఇంద్రజ తెలిపారు.
ఇంద్రజ శంకర్ కొడుకు
"మా అబ్బాయి నక్షత్రన్ మాకు దొరికిన గొప్ప వరం. ఆపరేషన్ సమయంలో నాకు ఎలాంటి నొప్పి తెలియలేదు. ఆ తర్వాత లేచి నిలబడమన్నప్పుడు అసలైన నొప్పి ఏంటో తెలిసింది. కానీ బాబును చేతుల్లోకి తీసుకోగానే ఆ నొప్పి అంతా మాయమైంది. గర్భం నుంచి ప్రసవం వరకు ఒక మహిళ శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు, నొప్పులు ఉంటాయి. అందుకే ఒక మహిళ తల్లిగా మారినప్పుడు, ఆమె కష్టాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకుని గౌరవించాలి" అని ఇంద్రజ అన్నారు. తన తండ్రి రోబో శంకర్ మరణం తర్వాత, ఆయన గర్వపడేలా ఎన్నో విజయాలు సాధిస్తానని ఆమె, ఆమె తల్లి గతంలో చెప్పారు.సౌజన్యం: గలాటా పింక్
