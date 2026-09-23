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- Vivek Oberoi: క్యాన్సర్ను జయించి హీరోయిన్ అయిన దత్తపుత్రిక.. ఎమోషనల్ అయిన వివేక్ ఒబెరాయ్
Vivek Oberoi: క్యాన్సర్ను జయించి హీరోయిన్ అయిన దత్తపుత్రిక.. ఎమోషనల్ అయిన వివేక్ ఒబెరాయ్
బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ కంటతడి పెట్టారు. ఆయన దత్తపుత్రిక ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయింది. ఆమె తన మొదటి సినిమాకు సైన్ చేసింది. నేపాలీ సినిమాలో ఆమె హీరోయిన్గా నటించబోతోంది. చాలా మందికి తెలియని వివేక్ ఒబెరాయ్ దత్తపుత్రిక వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
రెండున్నరేళ్ల వయసులో దత్తత
బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్, ఆయన భార్య ప్రియాంక ఆల్వా దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. 13 ఏళ్ల విహాన్ ఒబెరాయ్, 11 ఏళ్ల కూతురు అమేయా నిర్వాణ ఒబెరాయ్ గురించి అందరికీ తెలుసు. కానీ వీరు కాకుండా వివేక్ ఒబెరాయ్కు ఒక దత్తపుత్రిక కూడా ఉంది. ఆమె పేరు సహారా షా. 22 ఏళ్ల సహారా షా ఇప్పుడు హీరోయిన్గా తన మొదటి సినిమాకు సైన్ చేసింది. ఒక నేపాలీ సినిమాలో సహారా షా హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
సహారా షాకు రెండున్నరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఆమెను దత్తత తీసుకున్నారు. ఆ చిన్న వయసులోనే ఆమె క్యాన్సర్ బారిన పడింది. అప్పుడే వివేక్ ఒబెరాయ్ ఆమెను దత్తత తీసుకున్నారు. ఈమెనే కాదు, క్యాన్సర్ బారిన పడిన చాలా మంది పిల్లలను వివేక్ ఒబెరాయ్ దత్తత తీసుకుని ఆదుకున్నారు. సహారా షాను దత్తత తీసుకున్న తర్వాత, ఆమె ట్రీట్మెంట్, ఇతర ఖర్చులన్నీ వివేక్ ఒబెరాయ్ స్వయంగా చూసుకున్నారు.
కొత్త జీవితం.. కొత్త కెరీర్
ఒక ప్రైవేట్ ఎన్జీవో ద్వారా వివేక్ ఒబెరాయ్ చాలా మంది పిల్లలకు సాయం చేశారు. సహారా షా ఒక పేద కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి. ఆమెకు క్యాన్సర్ ముదిరిపోయింది. తల్లిదండ్రులు ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు. అప్పుడు ఎన్జీవో ద్వారా ఆమెను దత్తత తీసుకున్న వివేక్ ఒబెరాయ్.. ఆమె వైద్యం, చదువు ఖర్చులన్నీ భరించారు. ఆ చిన్నారి క్యాన్సర్పై పోరాడి గెలిచింది. ఆ తర్వాత చదువు పూర్తి చేసిన సహారా షా, ఇప్పుడు కొత్త కెరీర్లోకి అడుగుపెట్టింది.
నేపాలీ సినిమాకు హీరోయిన్
సహారా షా ఇప్పుడు ఒక నేపాలీ సినిమాకు హీరోయిన్గా సెలెక్ట్ అయింది. దీనికి సంబంధించిన అగ్రిమెంట్పై ఆమె సైన్ చేసింది. ఈ సంతోషాన్ని ఆమె అందరితో పంచుకుంది. క్యాన్సర్ రోజ్ డే కార్యక్రమంలో వివేక్ ఒబెరాయ్ గెస్ట్గా పాల్గొన్నారు. ఇదే కార్యక్రమంలో సహారా షా తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది. "నేను చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తూ పెరిగాను. మీ సాయం, మీ ప్రోత్సాహంతోనే ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. మీ అడుగుజాడల్లో నడిచేందుకు ట్రై చేస్తాను" అని సహారా షా చెప్పింది. వచ్చే ఏడాది ఈ నేపాలీ సినిమా రిలీజ్ కానుందని ఆమె తెలిపింది.
"మీ ప్రేమ, సపోర్ట్ వల్లే నాకు ఇది సాధ్యమైంది" అని సహారా చెప్పిన మాటలకు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆయన కళ్లు చెమర్చాయి. ఈ సందర్భంగా వివేక్ ఒబెరాయ్ మాట్లాడుతూ.. "నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కీమోథెరపీ తీసుకుంటున్న చిన్నారి సహారాను నేను చూశాను. రెండున్నరేళ్ల వయసులో ఆ చిన్నారి పడిన బాధ అంతా ఇంతా కాదు. కానీ ఈరోజు ఆమె ఒక సినిమా హీరోయిన్ అయిందని వింటుంటే ఆ సంతోషం మాటల్లో చెప్పలేను" అని వివేక్ ఒబెరాయ్ కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ చెప్పారు.