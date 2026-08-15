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- Makutam Collections: విశాల్ సినిమాకు తొలిరోజే షాక్.. మకుటంకి వచ్చిన కలెక్షన్లు ఇంతేనా?
Makutam Collections: విశాల్ సినిమాకు తొలిరోజే షాక్.. మకుటంకి వచ్చిన కలెక్షన్లు ఇంతేనా?
Makutam Collections: విశాల్ హీరోగా నటిస్తూ, తొలిసారి దర్శకత్వం వహించిన 'మగుడం' (తెలుగులో మకుటం) సినిమా థియేటర్లో సందడి చేస్తోంది. మరి ఈ చిత్రానికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే.
విశాల్ ఫస్ట్ టైమ్ డైరెక్ట్ చేసిన మకుటం
విశాల్ తొలిసారి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం `మకుటం`. ఇందులో ఆయన తండ్రీ కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేశాడు. తండ్రి లింగ ఒక పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ కాగా, కొడుకు కృపా ఒక మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా భార్య జమున, ఇద్దరు పిల్లలతో సాధారణ జీవితం గడుపుతుంటాడు. ఒకరు విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతుంటే, మరొకరు రోజువారీ అవసరాలకే కష్టపడుతుంటారు. ఇందులో అంజలి లింగాకి జోడీగా చేసింది. ఆమెకి బలమైన పాత్ర దక్కింది. కానీ సినిమాకి మాత్రం నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది.
ఆకట్టుకోలేకపోయిన మకుటం
ఈ సినిమాలోని కామెడీ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. విశాల్, చిత్ర లక్ష్మణన్ మధ్య వచ్చే కొన్ని సీన్లు నవ్వు తెప్పించడానికి బదులు, బలవంతంగా ఇరికించినట్లు అనిపిస్తాయి. ప్రేక్షకులతో ఈలలు వేయించాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టిన కొన్ని మాస్ సీన్లు కూడా అనుకున్నంత ప్రభావం చూపలేదు. స్క్రీన్ప్లేపై ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే బాగుండేదనిపిస్తుంది.
దర్శకుడుగా మెప్పించలేకపోయిన విశాల్
కథనంలో వేగాన్ని తగ్గించేలా కొన్ని చోట్ల స్క్రీన్ప్లేలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం కూడా సినిమాకు ప్లస్ కాలేకపోయింది. పాటలు, నేపథ్య సంగీతం యావరేజ్గానే ఉన్నాయి. ద్విపాత్రాభినయం చేసినా, కృపాకరణ్ పాత్ర కంటే లింగ పాత్రే ప్రేక్షకులను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటుంది. దర్శకుడుగా విశాల్ సక్సెస్ కాలేకపోయారు.
మెప్పించలేని కమర్సియల్ ఎలిమెంట్లు
ఒక పక్కా కమర్షియల్ సినిమాకు కావాల్సిన డ్యూయల్ రోల్, ఇద్దరు హీరోయిన్లు, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్, గ్యాంగ్స్టర్ నేపథ్యం వంటి అన్ని అంశాలను విశాల్ ఇందులో చేర్చాడు. కానీ, ఇవన్నీ కలిసినా ప్రేక్షకులకు సరైన థియేటర్ అనుభూతిని ఇవ్వడంలో ఈ సినిమా విఫలమైంది. ఇదే ఈ సినిమాకు పెద్ద మైనస్.
మకుటం మూవీ కలెక్షన్లు
మొదటి రోజే నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న 'మగుడం'(మకుటం) వసూళ్లలో భారీ దెబ్బతింది. Sacnilk రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా ఇండియాలో తొలిరోజు కేవలం రూ. 68 లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఇందులో తమిళ వెర్షన్ రూ. 38 లక్షలు, తెలుగు వెర్షన్ రూ. 20 లక్షలు రాబట్టింది. కర్ణాటకలో రూ. 7 లక్షలు, కేరళలో రూ. 2 లక్షలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రూ. 1 లక్ష వసూలు చేసింది. విశాల్ సినిమాకి ఇంతటి దారుణమైన కలెక్షన్లు ఎవరూ ఊహించరు. సినిమా డిజాస్టర్ అనేదానికిది నిదర్శనం.