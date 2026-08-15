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- Saree Looks: ఇండిపెండెన్స్ డే పార్టీకి రష్మిక, త్రిషలా మెరిసిపోండి, 7 అదిరిపోయే చీరకట్టు ఫోటోలు వైరల్
Saree Looks: ఇండిపెండెన్స్ డే పార్టీకి రష్మిక, త్రిషలా మెరిసిపోండి, 7 అదిరిపోయే చీరకట్టు ఫోటోలు వైరల్
Saree Looks ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పార్టీ చేసుకుంటున్నారా? అయితే, అందరిలో మీరే స్పెషల్గా కనిపించాలంటే కొన్ని అదిరిపోయే చీరకట్టు ఐడియాలు కావాలి కదా! మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ల స్టైల్స్ నుంచి కొన్ని బెస్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే..
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Image Credit : others
ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్..
ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుక అంటేనే సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోవాలి. ముఖ్యంగా మన చేనేత చీరలు కట్టుకుంటే ఆ అందమే వేరు. ఫ్రెండ్స్, బంధువులతో పార్టీకి ఏం కట్టుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టార్ హీరోయిన్ల నుంచి స్ఫూర్తి పొందండి.
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Image Credit : others
రష్మిక మందన్న
రష్మిక మందన్నలా గోల్డ్ బోర్డర్తో ఉన్న క్లాసీ ఐవరీ రంగు చీర ఎప్పటికీ ఫెయిల్ అవ్వదు. ఈ స్టైల్ చాలా హుందాగా, అందంగా ఉంటుంది.
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Image Credit : Instagram@trishakrishnan
త్రిష కృష్ణన్..
గోల్డ్ కలర్ మిక్స్ అయిన ఈ మెజెంటా రంగు చీర ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. త్రిషలా దీనికి గోల్డ్ జ్యువెలరీ జత చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
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Image Credit : DeepikaPadukone@instagram
దీపికా పదుకొణె
మరో అద్భుతమైన ఐవరీ టిష్యూ చీర ఇది. అందమైన రెడ్ బోర్డర్, జుంకాలు, గజ్రాతో అలంకరించిన బన్తో పార్టీలో మీరే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవుతారు.
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Image Credit : instagram
ఆలియా భట్
ఈసారి కొంచెం భిన్నంగా గ్రే కలర్ ట్రై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? అలియా భట్ స్ఫూర్తితో ఈ గ్రే కలర్ టిష్యూ చీర, హాల్టర్-నెక్ బ్లౌజ్ చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది.
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Image Credit : ANI
కంగనా రనౌత్
చీరకట్టులో కంగనా రనౌత్ను మించిన వారు లేరనే చెప్పాలి. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు ఆమె లుక్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది.
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Image Credit : Facebook- Vidya Balan
విద్యా బాలన్
బోల్డ్ రెడ్ కలర్ చీర ఎప్పుడూ నిరాశపరచదు. దీనికి విద్యా బాలన్ లుక్కే నిదర్శనం. ఈ చీరలో ఆమె చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నారు.
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