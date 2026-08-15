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- Chiranjeevi: సినిమా హిట్ అయినా చిరంజీవికి రెమ్యునరేషన్ లేదు..పెళ్లి ఖర్చులకు ఆదుకున్నది ఎవరో తెలుసా
Chiranjeevi: సినిమా హిట్ అయినా చిరంజీవికి రెమ్యునరేషన్ లేదు..పెళ్లి ఖర్చులకు ఆదుకున్నది ఎవరో తెలుసా
చిరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కూడా తీసుకోలేదు. తన మంచి తనంతోనే నిర్మాతలకు చేరువయ్యారు. చిరంజీవి పెళ్ళి ఖర్చులకు ఓ నిర్మాత డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు. This producer gives money for Chiranjeevi Marriage
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ బిగింగ్ లో కేవలం గుర్తింపు కోసం మాత్రమే ప్రయత్నించారు. దాని కోసం ఎంత కష్టమైనా అనుభవించారు. కెరీర్ బిగినింగ్ లో చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్ గురించి అస్సలు పట్టించుకోలేదు. కొన్ని సినిమాలు హిట్ అయినప్పటికీ చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్ తీసుకోని సందర్భాలు ఉన్నాయి. దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి రెమ్యునరేషన్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ సినిమాలు
తమ్మారెడ్డి, చిరంజీవి కాంబోలో 2 సినిమాలు వచ్చాయి. ఒకటి కోతల రాయుడు కాగా మరొకటి మొగుడు కావాలి. రెండు చిత్రాలు సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. నాకు ఉన్న సన్నిహితుల్లో డబ్బుతో ముడిపడిన బంధం ఎవరితోనూ లేదు. మనిషిని నమ్మి స్నేహం చేయడమే. నా ఫస్ట్ మూవీ కోతల రాయుడులో చిరంజీవి హీరో. ఆ చిత్రానికి గాను చిరంజీవికి ఒక్క రూపాయి కూడా రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వలేదు.
చిరంజీవి పెళ్లి ఖర్చులకు డబ్బు
అయినప్పటికీ చిరంజీవి నాతో రెండో సినిమా చేశారు. మా ఇద్దరి కాంబోలో వచ్చిన రెండవ చిత్రం మొగుడు కావాలి. ఆ సినిమా ప్రారంభానికి కొన్ని నెలల ముందు చిరంజీవి పెళ్లి జరిగింది. కోతల రాయుడు చిత్రానికి రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చిరంజీవి పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు రూ 10 డబ్బు పెళ్లి ఖర్చులకు ఇచ్చాను. అది పెళ్లి ఖర్చుల కోసం అనుకోండి, గిఫ్ట్ అనుకోండి, రెమ్యునరేషన్ అనుకోండి ఇంకేమైనా అనుకోండి. చిరంజీవి కోసం ఆ డబ్బు ఇచ్చాను.
ఈసారి యూరప్ ఖర్చులకు డబ్బు
ఆ తర్వాత ఫోన్ చేసి నాకు ఇంకో సినిమా చేయాలి అని చిరంజీవి అడిగాను. అలాగే అన్నయ్య చేస్తాను. ఇప్పుడు 15 రోజులు షూటింగ్ పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత బాలచందర్ గారి సినిమా కోసం యూరప్ వెళుతున్నా. రాగానే మిగిలిన షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేస్తా అని చెప్పాడు. చెప్పినట్లుగానే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఆ తర్వాత యూరప్ వెళుతుండగా.. అన్నయ్య యూరప్ వెళుతున్నా. ఖర్చులకు డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగారు. నన్ను ఎప్పుడూ చిరంజీవి నాకు రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వండి, డబ్బు ఇవ్వండి అని డిమాండ్ చేసింది లేదు.
హిట్ సినిమాకి కూడా నో రెమ్యునరేషన్
నేను కూడా చిరంజీవి అడిగిన వెంటనే రూ 10 వేలు ఇచ్చి యూరప్ పంపాను. ఆ తర్వాత మొగుడు కావాలి చిత్రం రిలీజ్ అయి సూపర్ హిట్ అయింది. తర్వాత చాలా రోజులకు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అన్నయ్య ఇల్లు కొంటున్నా ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా అని అడిగాడు. వెంటనే 10 వేలో, 15 వేలో ఇచ్చాను. అప్పటికి మొగుడు కావాలి రిలీజ్ అయి చాలా కాలం అయింది. అది హిట్ సినిమా. ఆ సినిమాకి కూడా చిరంజీవికి రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వలేదు అని తమ్మారెడ్డి అన్నారు. నేను చిరంజీవిని ఎప్పుడూ తిడుతూ ఉంటా అని ట్రోల్ చేస్తుంటారు. నేను నిజంగానే చిరంజీవిని తిడుతుంటే ఇంత మంచి రిలేషన్ మా మధ్య ఉంటుందా అని తమ్మారెడ్డి ప్రశ్నించారు.