Diya Baby Shower: మేన కోడలి సీమంతం వేడుకకు దూరంగా స్టార్ హీరో.. ఎంత ఘనంగా జరిగిందో తెలుసా, ఫోటోలు ఇవిగో
2024లో పెళ్లి చేసుకున్న నటుడు విజయకుమార్ మనవరాలు, అనిత కూతురు అయిన దియాకు.. తాజాగా 5వ నెల సీమంతం వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుక ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
అనితా విజయకుమార్
తమిళంలో సహజ నటుడిగా పేరుగాంచిన విజయకుమార్ మొదటి భార్య ముత్తుకన్ను కూతురే అనిత. ఈమె వృత్తిరీత్యా డాక్టర్. సినిమా వైపు అడుగుపెట్టకుండా, ఓ డాక్టర్నే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు.
దాదాపు 20 ఏళ్లకు పైగా విదేశాల్లోనే
దాదాపు 20 ఏళ్లకు పైగా విదేశాల్లోనే నివసించినా, అప్పుడప్పుడు చెన్నైకి వచ్చి తల్లిదండ్రులను, బంధువులను కలుసుకుని వెళ్లడం అనితకు అలవాటు.
దియా నిశ్చితార్థం, గృహప్రవేశం రెండూ ఒకే రోజు
కొంతకాలం తర్వాత చెన్నైలో స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకుని, ఓ పెద్ద ఇల్లు కొన్నారు. ఇల్లు కొనగానే తన కూతురి పెళ్లి పనులు కూడా మొదలుపెట్టారు. దియా నిశ్చితార్థం, గృహప్రవేశం రెండూ ఒకే రోజు జరగడం విశేషం.
దియా వివాహం ఘనంగా
ఒకే ఒక్క కూతురి పెళ్లిని అంగరంగ వైభవంగా చేయాలని అనిత నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకోసం దాదాపు 6 నెలల పాటు పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేశారు. 2024లో మహాబలిపురం దగ్గరలోని ఓ హోటల్లో దియా వివాహం ఘనంగా జరిగింది.
మూడు రోజుల పాటు పెళ్లి
దియా తన కాలేజీ స్నేహితుడైన దిలాన్ను పెళ్లి చేసుకుంది. వీరి పెళ్లికి రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ సహా ఎందరో సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. చెన్నైలో హల్దీ, సంగీత్ మూడు రోజుల పాటు పెళ్లి వేడుకలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత చెన్నై, విజయకుమార్ సొంత ఊరు, లండన్లో కూడా రిసెప్షన్లు నిర్వహించారు.
దియా మళ్లీ డాక్టర్ వృత్తిలోకి
పెళ్లి తర్వాత దియా మళ్లీ డాక్టర్ వృత్తిలోకి తిరిగి వచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు పోస్టులు పెడుతూ ఉండేవారు. ఈ క్రమంలోనే, ఇటీవల తాను గర్భవతి అనే విషయాన్ని భర్తతో కలిసి ఓ వీడియో ద్వారా ప్రకటించారు.
సీమంతం వేడుక
ఈ నేపథ్యంలో కూతురు దియాకు అనిత విజయకుమార్ ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా 5వ నెల సీమంతం వేడుకను జరిపించారు. ఈ వేడుకలో నటుడు విజయకుమార్, ఆయన భార్య ముత్తుకన్ను, ప్రీత హరి, శ్రీదేవి విజయకుమార్ సహా కుటుంబ సభ్యులంతా పాల్గొన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
అయితే దియా మేనమామ అయిన అరుణ్ విజయ్ మాత్రం ఈ వేడుకలో పాల్గొనలేదు. కానీ ఆయన భార్య, కూతురు, కొడుకు హాజరైనట్లు ఫోటోలలో చూడొచ్చు. ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు అందుకుంటున్నాయి.
