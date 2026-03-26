దళపతి విజయ్ , అజిత్.. ఇద్దరిలో అసలైన బాక్సాఫీస్ కింగ్ ఎవరు?
సౌత్ సినిమా టాప్ స్టార్స్ విజయ్, అజిత్ ఇప్పుడు సినిమాలను దాటి పాలిటిక్స్, కార్ రేసింగ్పై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. మరి వీరిద్దరిలో బాక్సాఫీస్ కింగ్ ఎవరు? అసలు విజేత ఎవరు?
విజయ్ vs అజిత్
తమిళ ఇండస్ట్రీలో అజిత్ కుమార్, విజయ్ ఇద్దరూ చాలా కాలంగా ఆడియన్స్ ను అలరిస్తున్న టాప్ హీరోలు. ప్రస్తుతం అజిత్ తన 'ఏకే రేసింగ్'తో కార్ రేసింగ్పై దృష్టి పెట్టారు. మరోవైపు విజయ్ 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. దీంతో ఇద్దరి కెరీర్ సినిమాలు దాటి విస్తరించింది.
విజయ్ వసూళ్లు
కలెక్షన్లు, హిట్ సినిమాల డేటా చూస్తే విజయ్ కాస్త ముందున్నట్లు కనిపిస్తోంది. విజయ్ నటించిన తుపాకి, కత్తి, మెర్సల్, సర్కార్, మాస్టర్, లియో, వారిసు లాంటి ఎన్నో సినిమాలు రూ.100 కోట్ల నుంచి రూ.600 కోట్ల వరకు వసూలు చేశాయి. ముఖ్యంగా 'లియో' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.600 కోట్లకు పైగా రాబట్టినట్లు టాక్.
అజిత్ వసూళ్లు
ఇక అజిత్ విషయానికొస్తే.. వీరం, వేదాళం, విశ్వాసం, వలిమై లాంటి చిత్రాలు భారీ విజయాలు సాధించాయి. ముఖ్యంగా 'విశ్వాసం' తమిళనాడు బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద హిట్ అయింది. ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. మొత్తంగా చూస్తే, విజయ్ ఖాతాలో 10కి పైగా రూ.100 కోట్ల క్లబ్ సినిమాలు ఉన్నాయి.
ఇద్దరిలో టాప్ హీరో
ట్రేడ్ రిపోర్టుల ప్రకారం, అజిత్ నటించిన 6–7 సినిమాలు రూ.100 కోట్ల మార్క్ను దాటాయి. దీంతో ప్రస్తుత ట్రెండ్లో విజయ్ వరుసగా కలెక్షన్ల రికార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. కానీ, అజిత్ సినిమాలకు 'ఓపెనింగ్ కింగ్' అనే పేరుంది. మొదటి వారం వసూళ్లలో భారీ రికార్డులు సృష్టించే సత్తా ఆయనకుంది.
కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్
విజయ్ సినిమాలు లాంగ్ రన్లో కలెక్షన్లు సాధించడంలో ముందుంటాయి. చివరగా చెప్పాలంటే, కేవలం హిట్ల సంఖ్యను బట్టి ఎవరు పెద్ద హీరో అని చెప్పలేం. ఇద్దరూ తమదైన స్టైల్లో అభిమానులను మెప్పించే రెండు పెద్ద శక్తులు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ తమ సినీ కెరీర్ను పక్కనపెట్టి, వ్యక్తిగత ఇష్టాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
