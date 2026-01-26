'నన్ను పల్లెటూరు బైతు అని.. ఓ దర్శకుడు ట్రోల్ చేశాడు'
Vijay Sethupathi: దర్శకుడు "పల్లెటూరి వాడిలా ఉన్నావని" చెప్పి తనను తిరస్కరించిన సంఘటనను విజయ్ సేతుపతి పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు అదే దర్శకుడిని కలుసుకుని, పాత కోపం లేకుండా కథ నచ్చకపోవడంతో సున్నితంగా తిరస్కరించారు.
విజయ్ సేతుపతి తన కెరీర్ ఆరంభంలో..
స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి తన కెరీర్ ఆరంభంలో ఎదుర్కొన్న తిరస్కరణలు, వాటిని ఆయన ఎలా ఎదుర్కొన్నారనే విషయాలపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక దర్శకుడు "మీరు పల్లెటూరి వ్యక్తిలా కనిపిస్తారు, మీ ముఖం సిటీ ఫేస్ కాదు" అని చెప్పి తనను తిరస్కరించిన సంఘటనను ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. 2011లో తన రెండో సినిమా తర్వాత జరిగిన ఈ సంఘటనతో తాను నిరాశపడలేదని, అటువంటి కారణాలతో రిజెక్ట్ చేసే వారికి సరైన పరిణతి లేదని తాను భావించానని సేతుపతి వివరించారు.
ఎల్లప్పుడూ ఒకరిని సూపర్స్టార్గా..
తిరస్కరణ అనేది ఎల్లప్పుడూ ఒకరిని సూపర్స్టార్గా మార్చదు అని, అది ఒక తప్పుడు ప్రకటన అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అసంబద్ధమైన కారణాలతో ఎవరైనా రిజెక్ట్ చేస్తే, అది వారి పరిజ్ఞాన లోపమే అవుతుందని ఆయన అన్నారు. తనను విమర్శించే వారిపై కోపం రాదని, ఎందుకంటే వారు బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడితే తాను ఎందుకు కోప్పడాలని ప్రశ్నించారు.
తన పిల్లల మనసును..
ఈ విషయాన్ని వివరించడానికి తన ఇద్దరు పిల్లల ఉదాహరణను కూడా ఇచ్చారు. తన పిల్లల మనసును కూడా తాను మార్చలేనప్పుడు, ఇతరుల మనసులను ఎలా మార్చగలనని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, ఇతరులు తమను ఇష్టపడకపోతే దానిని అంగీకరించడమే సరైన మార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అదే దర్శకుడు విజయ్ సేతుపతిని..
ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు, అదే దర్శకుడు విజయ్ సేతుపతిని మళ్ళీ సినిమా కోసం సంప్రదించారు. ఆ సమయంలో, గతంపై ఎటువంటి కోపం లేకుండా, కథ తనకు నచ్చకపోవడం వల్ల ఆ చిత్రాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు సేతుపతి తెలిపారు. ఒకవేళ కథ బాగుంటే, గతంలో తను తప్పు చేశానని, ఈ సినిమాను మిస్సయ్యానని ఒప్పుకునేవాడినని ఆయన అన్నారు.
20 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ను..
తన 20 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ను గుర్తుచేసుకుంటూ, విజయ్ సేతుపతి 2004 జూన్ 9న కూతుపట్టరై అనే థియేటర్ సంస్థలో అకౌంటెంట్గా చేరానని, నటుడిగా మారడమే తన లక్ష్యమని చెప్పారు. 2010లో తాను హీరోగా మారినప్పటికీ, ఈ పరిశ్రమలో ఎంతో మందిని చూశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోపం, ప్రేమ అనేవి శాశ్వతం కాదని, అవి కొన్ని క్షణాలకు మాత్రమే పరిమితమని విజయ్ సేతుపతి అన్నారు.