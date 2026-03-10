Telugu

గ్రాండ్‌గా విరోష్‌ పెళ్లి

విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా(విరోష్‌) పెళ్లి ఇటీవల గ్రాండ్‌గా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 26న ఈ ఇద్దరు మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. 

entertainment Mar 10 2026
Author: Aithagoni Raju Image Credits:Asianet News
ఉదయ్‌పూర్‌ ప్యాలెస్‌లో

రష్మిక మందన్నా, విజయ్‌ దేవరకొండ రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌ పూర్‌ ప్యాలెస్‌లో గ్రాండ్‌గా తమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. రాజులను తలపించేలా వీరిద్దరు మ్యారేజ్‌ చేసుకోవడం విశేషం. 

రాయల్‌ లుక్‌లో అదరగొట్టి విరోష్‌ జంట

పెళ్లిలో రష్మిక, విజయ్‌ రాయల్‌ లుక్‌లో మెరిశారు. రాజుల కాలాన్ని మరిపించారు. ఒంటినిండా నగలు, తీరైన దుస్తులు ధరించి వాహ్‌ అనిపించారు. దీంతో ఈ పెళ్లి గురించే అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

విజయ్‌ సొంతూరులో వ్రతం

పెళ్లి తర్వాత హైదరాబాద్‌కి వచ్చిన విరోష్‌ జోడీ విజయ్‌ సొంతూరికి వెళ్లి వ్రతం చేశారు. అనంతరం సంగీత్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. బాగా ఎంజాయ్‌ చేశారు. 

అభిమానులకు ట్రీట్‌

ఆ తర్వాత అభిమానులను ప్రత్యక్షంగా కలిశారు. వారికి ఫోటోలు ఇచ్చారు. మంచి విందు భోజనం పెట్టారు. వారితో కాసేపు మాట్లాడారు. 

గ్రాండ్‌గా రిసెప్షన్‌

నెక్ట్స్ డే మీడియాని కూడా కలిసింది విరోష్‌ జంట. ఆ రోజు సాయంత్రం రిసెప్షన్‌ నిర్వహించారు. దీనికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 

మెహెందీ, ప్రధానం ఫోటోలు

తాజాగా మెహెందీ, ప్రధానం ఫోటోలు పంచుకుంది విరోష్‌ జంట.  ఉదయ్‌ పూర్‌ ప్యాలెస్‌లోనే ఫిబ్రవరి 25న ఇది నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫోటోలను షేర్‌ చేశారు.

విరోష్‌ స్వాగ్‌

ఇందులో విజయ్‌, రష్మిక తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. డిజైన్స్ ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అయితే ఇందులోనూ ఈ ఇద్దరు రాయల్‌ లుక్‌లో ఆ స్వాగ్‌ ఉట్టిపడేలా కనిపించడం విశేషం. 

