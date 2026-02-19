Vijay- Rashmika Wedding: రష్మికతో పెళ్లి తర్వాత విజయ్ జాతకం ఎలా మారనుంది..?
Vijay- Rashmika Wedding: విజయ్, రష్మికకు పెళ్లి వేడుకకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వెడ్డింగ్ కార్డ్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ గా పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న త్వరలోనే ఒక ఇంటివారు కాబోతున్నారనే వార్త సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. వీరి వివాహం ఉదయ్ పూర్ లో ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పెళ్లి తర్వాత.. మార్చిలో హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఒక వెడ్డింగ్ కార్డు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. కాగా.. పెళ్లి తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ జాతకం ఎలా మారుతుందో.. ఓ ప్రముఖ జోతిష్కుడు అంచనా వేశారు.
వైరల్ అవుతున్న వెడ్డింగ్ కార్డు ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వివాహం జరగనుంది. ఇక మార్చి 4వ తేదీన హైదరాబాద్ లోని తాజ్ కృష్ణలో రిసెప్షన్ జరగనుంది.
విజయ్ జాతకం...
గత కొంతకాలంగా విజయ్ దేవరకొండ నటించిన లైగర్, ఖుషీ, ఫ్యామిలీ స్టార్ వంటి చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయాయి. కింగ్డమ్ మూవీ యావరేజ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ జోతిష్కుడు ప్రశాంత్ కిని విజయ్ భవిష్యత్తు అంచనా వేశారు. ‘ విజయ్ దేవరకొండ తన ప్రేమ వివాహం తర్వాత కెరీర్ లో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకుంటారు’ అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.రష్మిక అదృష్టం తోడైతే.. విజయ్ మళ్లీ తన పాత ఫామ్ లోకి వచ్చి బాక్సాఫీసును షేక్ చేస్తాడని జోతిష్యశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Vijay Devarakonda will get hit films after his love breakup or love marriage....😂😜 https://t.co/Yi05NUJXGm
— Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) January 9, 2026
త్వరలో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయనకు జంటగా రష్మికనే నటించబోతుండటం విశేషం. పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరి నుంచి వస్తున్న సినిమా ఇదే అయ్యే అవకాశం ఉంది.