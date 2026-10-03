- Home
- Entertainment
- Vijay Rashmika New House: లగ్జరీ విల్లా కొనుగోలు చేసిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. వేరు కాపురం పెట్టబోతున్నారా ?
Vijay Rashmika New House: లగ్జరీ విల్లా కొనుగోలు చేసిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక.. వేరు కాపురం పెట్టబోతున్నారా ?
విజయ్, రష్మిక కొత్త ఇంటికి షిఫ్ట్ కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రేజీ కపుల్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో లగ్జరీ విల్లా బుక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
కొత్త ఇంటికి విజయ్ రష్మిక
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని విజయ్కు చెందిన భారీ బంగ్లాలో ఉంటున్నారు. విజయ్ తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఈ ఇంట్లో నివసిస్తున్నారు. అర్జున్ రెడ్డి సినిమా విజయవంతమైన తర్వాత విజయ్ ఈ ఆస్తిని కొనుగోలు చేసి, తన అభిరుచికి అనుగుణంగా నిర్మించుకున్నారు. అయితే పెళ్లి తర్వాత ఈ జంట శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతానికి మారాలని భావిస్తున్నట్లు తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి.
లగ్జరీ విల్లా బుక్ చేశారంటూ వార్తలు
విజయ్, రష్మిక శంషాబాద్ పరిసరాల్లోని ఓ ప్రముఖ లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్లో విల్లాను బుక్ చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దాదాపు 1000 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో ఉండే ఈ విల్లాలో వెనుక భాగంలో ప్రత్యేక స్థలం, ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ కొండ ప్రాంతాలు ఉండటంతో పాటు కృత్రిమ జలపాతం, ప్రవహించే నీటి కాలువలు వంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రూ.12 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందట
ఈ విల్లా ధర రూ.12 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని సమాచారం. ప్రాజెక్ట్లోని విల్లాల మధ్య కూడా గణనీయమైన దూరం ఉండేలా డిజైన్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల అక్కడ నివసించే వారికి మరింత ప్రైవసీ లభిస్తుందని తెలుస్తోంది. విజయ్, రష్మిక ఈ ప్రాజెక్ట్లోని ఓ విల్లాను కొనుగోలు చేశారనే ప్రచారం ఇప్పటికే మొదలైంది. అయితే ఈ ఆస్తి కొనుగోలుపై విజయ్ దేవరకొండ లేదా రష్మిక మందన్నా నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
విజయ్ రష్మిక ఆస్తులపై ఆసక్తి
విజయ్, రష్మికకు సంబంధించిన కొత్త ఆస్తి వార్తలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరూ కొత్త ఇంటికి మారబోతున్నారనే ప్రచారం ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే విల్లా కొనుగోలు, దాని ధరకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం ప్రచారం, బజ్ రూపంలోనే ఉన్నాయి. అధికారికంగా ధృవీకరణ వచ్చే వరకు వీటిని నిర్ధారిత సమాచారంగా పరిగణించలేం.
రణబాలి విడుదలకు సిద్ధం
ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా కలిసి నటించిన రణబాలి సినిమా విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలోకి రానుంది. పెళ్లి తర్వాత విజయ్, రష్మిక కలిసి నటిస్తున్న తొలి చిత్రం ఇదే కావడంతో ఈ సినిమాపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది.