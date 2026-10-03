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- Rachita Ram: మొన్న రజినీకాంత్ తో, ఇప్పడు చిరంజీవితో.. దూసుకుపోతున్న డింపుల్ క్వీన్
Rachita Ram: మొన్న రజినీకాంత్ తో, ఇప్పడు చిరంజీవితో.. దూసుకుపోతున్న డింపుల్ క్వీన్
డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్ అక్టోబర్ 3న తన 34వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. 'అరసి' సీరియల్ ద్వారా బుల్లితెరకు పరిచయమైన ఆమె, 'బుల్ బుల్' సినిమాతో శాండల్వుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
Rachita Ram Birthday
శాండల్వుడ్ టాప్ హీరోయిన్లలో డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్కు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. తన అందం, అద్భుతమైన నటనతో కన్నడిగుల మనసు దోచుకున్న ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు పుట్టినరోజు వేడుకల్లో మునిగిపోయారు. అక్టోబర్ 3న ఆమె బర్త్డే కావడంతో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువలా కురిపిస్తున్నారు.
అక్టోబర్ 3న రచితా రామ్ బర్త్డే
రచితా రామ్కు అక్టోబర్ 3 చాలా స్పెషల్ డే. ప్రతి ఏడాదీ లాగే ఈసారి కూడా ఆమె పుట్టినరోజును గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయడానికి అభిమానులు రెడీ అయ్యారు. సోషల్ మీడియా నిండా ఆమెకు బర్త్డే విషెస్ చెబుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.
బుల్లితెర నుంచి మొదలైన ప్రయాణం
సినిమాల్లోకి రాకముందే రచితా రామ్ బుల్లితెరపై తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. పాపులర్ సీరియల్స్లో నటించడం ద్వారా కన్నడ టీవీ ప్రేక్షకులకు ఆమె బాగా దగ్గరయ్యారు.
'అరసి' సీరియల్తో వచ్చిన క్రేజ్
సువర్ణ ఛానెల్లో టెలికాస్ట్ అయిన 'అరసి' సీరియల్ రచితా రామ్ కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ సీరియల్లో మెయిన్ రోల్ చేసిన ఆమె, తన నటనతో ఎంతో మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. టీవీలో వచ్చిన ఆ క్రేజే ఆమెను వెండితెరకు పరిచయం చేసింది.
'బుల్ బుల్' సినిమాతో శాండల్వుడ్ ఎంట్రీ
బుల్లితెరపై మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న రచితా రామ్, ఆ తర్వాత శాండల్వుడ్లోకి హీరోయిన్గా అడుగుపెట్టారు. ఛాలెంజింగ్ స్టార్ దర్శన్ హీరోగా వచ్చిన 'బుల్ బుల్' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన ఆమె, తొలి సినిమాతోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత కన్నడలో వరుస సినిమాలు చేస్తూ తనకంటూ ఒక సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
రచితా రామ్ వయస్సు ఇప్పుడు ఎంత?
రచితా రామ్ 1992 అక్టోబర్ 3న జన్మించారు. 2026 అక్టోబర్ 3 నాటికి ఆమెకు 34 ఏళ్లు నిండుతాయి. అందుకే ఈసారి పుట్టినరోజు ఆమెకు చాలా స్పెషల్. 34వ బర్త్డే వేడుకల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బుల్లితెర నుంచి వెండితెరకు ఎదిగి శాండల్వుడ్లో స్టార్గా మారిన ఆమె సినీ ప్రయాణం ఇలాగే కొనసాగాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. రచితా రామ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూలీ సినిమాలో షాకింగ్ రోల్ లో నటించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాకా చిత్రంలో కూడా ఆమె నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.