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- Soundarya: పెళ్లి బట్టలతోనే సౌందర్య సంతాప సభకు వచ్చిన హీరోయిన్, ఆమె అంటే ఎందుకంత ప్రేమ..
Soundarya: పెళ్లి బట్టలతోనే సౌందర్య సంతాప సభకు వచ్చిన హీరోయిన్, ఆమె అంటే ఎందుకంత ప్రేమ..
Soundarya: సౌందర్య మరణం తట్టుకోలేక తల్లడిల్లిపోయింది ఓ హీరోయిన్. ఆమెతో ఉన్న అనుబంధం ఆమెను నిలవనీయ్యలేదు. సరిగ్గా తన పెళ్లి టైమ్ లోనే సౌందర్య చనిపోవడంతో.. పెళ్లిబట్టలతోనే సౌందర్యకు నివాళి అర్పించిన నటి ఎవరో తెలుసా?
90s వెలుగు వెలిగిన హీరోయిన్లు ..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 90ల కాలంలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలుగొందిన నటీమణులలో సౌందర్య, రాశి ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. వెండితెరపై పోటీపడినప్పటికీ, వారిద్దరి మధ్య వ్యక్తిగతంగా ఎంతో ఆత్మీయ అనుబంధం ఉండేది. తాజాగా ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న సీనియర్ నటి రాశి.. సౌందర్యతో తనకున్న అనుబంధాన్ని, ఆమె మరణవార్త విన్నప్పుడు తనకు ఎదురైన పరిస్థితిని గుర్తుచేసుకుంటూ ఎంతో ఎమోషనల్ అయ్యారు.
సొంత చెల్లిలా చూసేది..
సౌందర్యతో ఉన్న పరిచయం గురించి రాశి మాట్లాడుతూ — "సౌందర్య గారికంటే నేను వయసులో చాలా చిన్నదాన్ని. అందువల్ల ఆవిడ నన్ను ఒక చెల్లిలా, ఇంటి చిన్నపిల్లలా చూసేవారు . షూటింగ్ సమయంలో మా గెస్ట్ హౌస్ గదులు కూడా పక్కపక్కనే ఉండేవి. సౌందర్య గారి స్టాఫ్ కూడా మా మేడమ్కు పోటీగా వచ్చే హీరోయిన్ వచ్చిందని సరదాగా మాట్లాడుకునేవారు" అని తెలిపారు. అలా ఇద్దరి మధ్య ఎంతో మంచి స్నేహం, ఒక రకమైన ఆత్మీయ బంధం ఏర్పడిందని రాశి అన్నారు.
పెళ్లి సమయంలో ఊహించని విషాదం
సౌందర్య మరణించిన సమయానికి రాశి పెళ్లి పనులు జరుగుతున్నాయి. రాశిని పెళ్లికూతురిగా చేసి సాంప్రదాయ ఆచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో సౌందర్య విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారనే షాకింగ్ వార్త బయటకు వచ్చింది . ఈ విషాద వార్త వినగానే రాశి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సౌందర్య భౌతికకాయాన్ని చివరిసారిగా చూడటానికి బెంగళూరు వెళ్లాలని భావించినప్పటికీ, అక్కడ కేవలం అస్థికలు (భౌతిక అవశేషాలు) మాత్రమే మిగిలాయని తెలిసింది.
ఆచారాలను పక్కనపెట్టి నివాళి
హైదరాబాద్లో సౌందర్య సంతాప సభ ఏర్పాటు చేయగా.. రాశి అక్కడికి వెళ్లి నివాళులు అర్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ఆ సమయంలో రాశి పెళ్లికూతురిగా ఉన్నందున, శుభకార్యం జరుగుతున్న వేళ అటువంటి శోకసభలకు లేదా బయటకు వెళ్లకూడదని ఇంట్లో ఆంక్షలు పెట్టారు. కానీ, రాశి ఆ మాటలను పక్కనపెట్టారు.
"నా జీవితంలో ముఖ్యమైన వ్యక్తి, నన్ను ఎంతగానో అభిమానించే సౌందర్య గారికి నివాళి అర్పించడం నాకు చాలా ముఖ్యం" అని చెప్పి, ఆ పెళ్లికూతురి లుక్లోనే (పెళ్లి బట్టలతోనే) సంతాప సభకు వెళ్లారు . అక్కడ సౌందర్య చిత్రపటానికి పూలదండ వేసి కన్నీటి నివాళులర్పించారు. నటి రాశి చెప్పిన ఈ సంఘటన సౌందర్య పట్ల ఆమెకున్న అభిమానాన్ని, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఆత్మీయతను చెపుతోంది.