- Home
- Entertainment
- 'జన నాయకుడు'కి మళ్ళీ హైకోర్టు ఝలక్..సెన్సార్ సమస్య తొలగింది అనుకునే లోపే ఇలా, ఆడేసుకుంటున్నారుగా
'జన నాయకుడు'కి మళ్ళీ హైకోర్టు ఝలక్..సెన్సార్ సమస్య తొలగింది అనుకునే లోపే ఇలా, ఆడేసుకుంటున్నారుగా
Thalapathy Vijay Jana Nayagan: నటుడు విజయ్ జన నాయకుడు సినిమాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. చెన్నై హైకోర్టు సంచలన తీర్పుతో ఈనెల 21వ తేదీ వరకు సినిమాను విడుదల చేయలేరు.
విజయ్ జననాయగన్
నటుడు విజయ్ జననాయగన్(జన నాయకుడు) సినిమాకు వెంటనే సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలని సింగిల్ జడ్జి ఈరోజు (జనవరి 9) ఉదయం తీర్పు ఇచ్చారు.
దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సెన్సార్ బోర్డు చెన్నై హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బెంచ్లో అప్పీల్ చేయగా, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలన్న సింగిల్ జడ్జి ఆదేశాలపై హైకోర్టు స్టే విధించింది.
21వ తేదీకి వాయిదా
కేసును 21వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. దీంతో సినిమా విడుదల ఆలస్యం కావడం విజయ్కు ఎదురుదెబ్బ. "విడుదల తేదీ ప్రకటించి మాపై ఒత్తిడి తెస్తారా? 10-12 గంటల్లో ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలా? సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా సినిమా ఎలా విడుదల చేస్తారు?" అని కోర్టు నిర్మాణ సంస్థను ప్రశ్నించింది.
ఓ పద్ధతి ఉంటుంది
సెన్సార్ బోర్డును ప్రశ్నించిన న్యాయమూర్తులు, ''ఈ కేసులో ఇప్పుడే అప్పీల్ చేయడానికి అంత తొందర ఏమొచ్చింది?'' అన్నారు. ''రెండు రోజుల్లో కేసును ముగించేంత అత్యవసరం ఏముంది? ఈ కేసులో తొందరేం లేదు. కేసులకు ఓ పద్ధతి ఉంటుంది'' అని నిర్మాణ సంస్థకు తెలిపారు.
సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం
సెన్సార్ బోర్డు అప్పీల్పై కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని నిర్మాణ సంస్థను ఆదేశించిన న్యాయమూర్తులు, కేసును 21వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. కోర్టులో కేసు ఉన్నందున, జననాయగన్ సినిమాను 21వ తేదీ వరకు విడుదల చేయలేరు. హైకోర్టు ఆదేశాలపై నిర్మాణ సంస్థ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది.