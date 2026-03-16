Oscars 2026: ఆస్కార్స్ రెడ్ కార్పెట్పై ప్రియాంక చోప్రా.. ఫ్యాషన్తో అదరగొట్టిన హాలీవుడ్ తారలు
ఆస్కార్స్ 2026 రెడ్ కార్పెట్ ఓ ఫ్యాషన్ పండుగలా మారింది. హాలీవుడ్ టాప్ స్టార్లు అదిరిపోయే కాస్ట్యూమ్స్, సూట్స్తో మెరిసిపోయారు. ప్రియాంక చోప్రా నుంచి నికోల్ కిడ్మన్ వరకు, ఈ సెలబ్రిటీలు తమ స్టైల్తో రెడ్ కార్పెట్ను షేక్ చేశారు.
Image Credit : Getty
98వ అకాడమీ అవార్డుల రెడ్ కార్పెట్ ఎన్నో మర్చిపోలేని ఫ్యాషన్ క్షణాలకు నెలవుగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టార్లు అదిరిపోయే గౌన్లు, స్టైలిష్ సూట్స్తో హాలీవుడ్ ఈవెంట్కే గ్లామర్ తీసుకొచ్చారు.
టెయానా టేలర్
టెయానా టేలర్ ఈ ఈవెంట్లో చాలా డ్రమాటిక్ లుక్లో కనిపించింది. బోల్డ్ స్టైలింగ్తో కూడిన ఆమె గ్లామరస్ గౌన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. దీంతో బెస్ట్ డ్రెస్డ్ స్టార్ల లిస్ట్లో చేరిపోయింది.
నికోల్ కిడ్మన్
నికోల్ కిడ్మన్ మెరిసిపోతున్న స్ట్రాప్లెస్ గౌన్లో గ్లామర్గా కనిపించింది. ఫెదర్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ డ్రెస్తో, తానెప్పటికీ రెడ్ కార్పెట్ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ అని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
ఎల్ ఫ్యానింగ్
ఎల్ ఫ్యానింగ్ ఒక యువరాణిలా కనిపించింది. ఆమె వేసుకున్న గివెన్చీ (Givenchy) వైట్ బాల్ గౌన్పై ఉన్న పూల డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంది. దీనికి వింటేజ్ కార్టియర్ (Cartier) జ్యువెలరీ జత చేసింది.
ఎమ్మా స్టోన్ కస్టమ్
ఎమ్మా స్టోన్ కస్టమ్ లూయిస్ విట్టన్ (Louis Vuitton) గౌన్లో మెరిసిపోయింది. ఈ గౌన్ అంతా మెరిసే పైలెట్స్తో నిండి ఉంది. మినిమలిస్ట్ డిజైన్, డ్రమాటిక్ ఓపెన్ బ్యాక్ దీని ప్రత్యేకత.
జెస్సీ బక్లీ
జెస్సీ బక్లీ రెడ్ అండ్ పింక్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉన్న షానెల్ (Chanel) గౌన్ వేసుకుంది. ఈ బోల్డ్ కాంబినేషన్తో ఆ సాయంత్రం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
మైఖేల్ బి. జోర్డాన్
మైఖేల్ బి. జోర్డాన్ మోడ్రన్ మెన్స్వేర్తో అదరగొట్టాడు. అతను కస్టమ్ ఆల్-బ్లాక్ లూయిస్ విట్టన్ (Louis Vuitton) సూట్ ధరించాడు. మాండరిన్-స్టైల్ కాలర్, సిల్వర్ యాక్సెసరీస్ అతని లుక్ను పూర్తి చేశాయి.
రోజ్ బైర్న్
రోజ్ బైర్న్ ఓల్డ్ హాలీవుడ్ గ్లామర్ను గుర్తు చేసింది. ఆమె డియోర్ (Dior) బ్రాండ్కు చెందిన బ్లాక్ స్ట్రాప్లెస్ గౌన్ వేసుకుంది. దానిపై ఉన్న సున్నితమైన ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది.
వున్మి మొసాకు
వున్మి మొసాకు తన ఎలిగెంట్ మెటర్నిటీ స్టైల్తో ఆకట్టుకుంది. ఆమె ఎమరాల్డ్ గ్రీన్ కలర్ సీక్విన్డ్ గౌన్లో తన బేబీ బంప్ను అందంగా ప్రదర్శించింది.
ప్రియాంక చోప్రా
ప్రియాంక చోప్రా డియోర్ (Dior) బ్రాండ్ వైట్ గౌన్లో అదరగొట్టింది. స్ట్రాప్లెస్ డిజైన్, థై-హై స్లిట్, ఫెదర్ డీటెయిలింగ్తో ఈ డ్రెస్ చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. స్టేట్మెంట్ నెక్లెస్తో ఆమె లుక్ క్లాసిక్ హాలీవుడ్ వైబ్ను ఇచ్చింది.
