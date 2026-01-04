- Home
Jana Nayakudu vs Bhagavanth Kesari: విజయ్ నటించిన `జన నాయకుడు` మూవీ ట్రైలర్ విడుదలయ్యింది. అయితే ఇది తెలుగులో వచ్చిన `భగవంత్ కేసరి`ని పోలి ఉందంటున్నారు. ఆ పోలికలన్నీ బయటపెట్టారు నెటిజన్లు.
జన నాయకన్ vs భగవంతుడు కేసరి
దళపతి విజయ్ 69వ చిత్రం `జన నాయకుడు` మూవీ హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. ఇందులో బాబీ డియోల్ విలన్గా నటించగా, పూజా హెగ్డే హీరోయిన్గా, మమితా బైజు కీలక పాత్రలో నటించింది. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ మరో ముఖ్య పాత్ర పోషించారు. ఈ మూవీ సంక్రాంతి స్పెషల్గా జనవరి 9న విడుదల కాబోతుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ట్రైలర్ని విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే తెలుగులో బాలయ్య హీరోగా వచ్చిన `భగవంత్ కేసరి`ని పోలి ఉందనిపిస్తుంది. నెటిజన్లు ఏకంగా ఆ పోలికలు బయటపెట్టారు.
జన నాయకుడు, భగవంత్ కేసరి మధ్య పోలికలు
ఇది తెలుగులో బాలకృష్ణ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్ అని చెప్పినప్పటికీ, దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దానిని ఖండించారు. ఇది దళపతి సినిమా అని అన్నారు. కానీ ట్రైలర్లో `భగవంత్ కేసరి` తరహాలో కొన్ని సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. తెలుగులో బాలకృష్ణ శ్రీలీలకు బాక్సింగ్ శిక్షణ ఇచ్చే సన్నివేశాన్ని విజయ్, మమితా బైజుల మధ్య సరిగ్గా ఇలాగే చిత్రీకరించారు.
శ్రీలీల, మమితా బైజు ల మధ్య సీన్లు సేమ్
భగవంత్ కేసరి సినిమాలో బాలయ్య శ్రీలీలను ఆర్మీలో చేర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. శ్రీలీల తనకు ఆర్మీ వద్దు అని చెబుతుంది. జన నాయకుడు ట్రైలర్లో కూడా ఇదే సన్నివేశం కనిపిస్తుంది. విజయ్తో మమిత మాట్లాడుతూ, "నాకు ఈ ఆర్మీ వద్దు, నా చేతులు ఎలా వణుకుతున్నాయో చూడు" అని చెప్పే డైలాగ్ ఉంది. ఈ సన్నివేశం కూడా రెండు చిత్రాల్లో ఒకేలా ఉండటం విశేషం.
యాక్షన్ సీన్లు కూడా కాపీనే
భగవంత్ కేసరి సినిమాలో ఒక కంపెనీలో చాలా మాస్ యాక్షన్ సీన్ ఉంది. అందులో బాలయ్య లారీలో ఎగిరి మాస్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. తమిళంలో తీస్తే జనాలు అతన్ని ట్రోల్ చేస్తారు కాబట్టి, మసాలా కాస్త తగ్గించి, విజయ్ జీపులో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. తన కూతురిని ముట్టుకోమని చెప్పి అక్కడి రౌడీలను అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత తాను యాక్షన్లోకి దిగి రౌడీలను చితక్కొడతాడు విజయ్. ఇది రెండింటిలోనూ సేమ్ ఉంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ రాజకీయ నాయకులకు వార్నింగ్ ఇవ్వడం, విలన్తో సవాల్ విసరడం, పోలీసు సన్నివేశాలు, జైల్ సీన్లు, ఫ్యాక్టరీలో ఫైట్ సీన్లు, క్లైమాక్స్ ఫైట్ సీన్లు కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి.
రీమేకా? కాపీనా?
`జన నాయకుడు` ట్రైలర్ లో సీన్లు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, ఇది `భగవంత్ కేసరి` పూర్తిగా రీమేక్ కాదని టీమ్ చెబుతుంది. భగవంత్ కేసరిలో కొన్ని సీన్లు మాత్రమే తమిళ ప్రేక్షకులకు తగ్గట్టుగా మార్చారని, మిగిలిన 50 శాతం సినిమా కొత్తగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇది రీమేకా, కాపీనా అనేది వచ్చే వారంలో క్లారిటీ రానుంది.