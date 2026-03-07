- Home
- Entertainment
- Dhurandhar 2 Trailer Review: ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రివ్యూ.. యాక్షన్తో రణ్వీర్ సింగ్ విధ్వంసం.. 5 పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్
Dhurandhar 2 Trailer Review: ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రివ్యూ.. యాక్షన్తో రణ్వీర్ సింగ్ విధ్వంసం.. 5 పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్
Dhurandhar 2 Trailer Review: ఇండియన్ సినీ ఆడియెన్స్ ఎదురుచూస్తోన్న `ధురంధర్ 2` మూవీ ట్రైలర్ వచ్చేసింది. 3.21 నిమిషాల నిడివి ఉన్నఈ ట్రైలర్ ఆద్యంతం యాక్షన్ తో సాగింది. ఇందులో డైలాగ్లు గూస్ బంమ్స్ తెప్పించాయి.
ధురంధర్ 2 మూవీ ట్రైలర్ వచ్చింది
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ట్రైలర్ విడుదలైంది. పవర్ఫుల్ యాక్షన్, డైలాగ్స్తో ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేసింది. సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. ట్రైలర్లో రణ్వీర్ సింగ్ చాలా ఇంటెన్స్గా కనిపిస్తున్నాడు. ఈ రెండో భాగం పూర్తిగా ప్రతీకారం, సంఘర్షణ ప్రధానంగా సాగుతుందని తెలుస్తోంది. రణ్ వీర్ సింగ్ ఇందులో కొత్తలుక్లో కనిపిస్తున్నారు. యంగ్ లుక్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆయన యాక్షన్తో రెచ్చిపోయారు. ప్రారంభం నుంచి, ఎండింగ్ వరకు యాక్షన్ ప్రధానంగానే ట్రైలర్ సాగింది. ఓ రకంగా ఊచకోత అని చెప్పొచ్చు. రణ్ వీర్ విధ్వంసం వేరే లెవల్లో ఉంది. ఈ చిత్రంలో రణ్వీర్తో పాటు సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా వంటి పెద్ద స్టార్లు కూడా ఉన్నారు. దీంతో సినిమా స్కేల్ మరింత పెరిగింది.
ధురంధర్ 2లో 5 డైలాగులు
‘ధురంధర్ : ది రివెంజ్’ ట్రైలర్లో యాక్షన్తోపాటు మధ్యలో అదిరిపోయే డైలాగ్లు ఉన్నాయి. అవి ఆద్యంతం కట్టిపడేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా ఐదు డైలాగ్లు హంట్ చేస్తున్నాయి. అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. అవేంటో చూస్తే, సంజయ్ దత్.. ల్యారీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసిన చౌదరి అస్లాం పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఒక సీన్లో ఆయన 'ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ బ్రదర్.. నువ్వు వినలేదా... ఎక్కడ నొప్పి ఉంటుందో, అక్కడే మగాడు ఉంటాడు' అని అంటారు.
రక్తం మరిగించే డైలాగ్
ISI మేజర్ ఇక్బాల్ పాత్రలో అర్జున్ రాంపాల్ నటిస్తున్నారు. ట్రైలర్లో ఆయన డైలాగ్ కూడా ఉంది. 'హిందుస్థానీ తల నరికి ముషారఫ్ డైనింగ్ టేబుల్పై పెట్టాడు మేజర్ ఇక్బాల్... దేవుడి మీద ఒట్టు, ఇప్పుడు మరో హిందుస్థానీ తల నరికి మురిద్కే మినార్కు వేలాడదీస్తాను' అని ఆయన చెప్పడం రక్తం మరిగించేలా ఉంటుంది.
ఇన్స్పైర్ చేసే డైలాగ్
'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'లో ఆర్. మాధవన్.. IB డైరెక్టర్ అజయ్ సన్యాల్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ క్యారెక్టర్ అజిత్ దోవల్ నుండి ప్రేరణ పొందింది. ట్రైలర్లో ఆయన చెప్పిన 'ధైర్యమే ఇంధనం, ప్రతీకారమే లక్ష్యం' అనే డైలాగ్ చేర్చారు. ఇది ఇన్స్పైరింగ్గా, ధైర్యాన్ని నింపేలా ఉంటుంది.
గూస్ బంమ్స్ తెప్పించే రణ్వీర్ సింగ్ డైలాగ్
'ధురంధర్ : ది రివెంజ్'లో రణ్వీర్ సింగ్.. జస్కీరత్ సింగ్ రంగీ అలియాస్ హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. ట్రైలర్లో ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్తారు. "పాకిస్థాన్ భవిష్యత్తును ఇకపై హిందుస్థాన్ నిర్ణయిస్తుంది" అంటారు. ఇది గూస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తుంది. విజిల్స్ వేయిస్తుంది.
మార్చి 19న ధురంధర్ 2
పాకిస్థాన్ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు జమీల్ జమాలి పాత్రలో రాకేష్ బేడీ నటిస్తున్నారు. 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' ట్రైలర్లో ఆయన డైలాగ్ కూడా వినిపించింది. "జర్వారీ సాహెబ్... మీ ఫామ్హౌస్లో చాలా తెల్లటి బాతులను పెంచుతున్నారు... ఈ బాతులు చాలా తెల్లగా ఉన్నాయి` అని ఆయన అంటారు. ఇది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఇలా ఈ ఐదు డైలాగ్లో `ధురంధర్ 2` ట్రైలర్లో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. మార్చి 19న ఈ మూవీ విడుదల కాబోతుంది. అదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో ఈ మూవీ రూపొందిన విషయం తెలిసిందే.