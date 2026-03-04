- Home
- Entertainment
- Vijay Devarakonda - Rashmika: విజయ్, రష్మికల నగల ధర ఎంతో తెలుసా.? ఏకంగా మూడు విల్లాస్ కొనొచ్చు..
Vijay Devarakonda - Rashmika: విజయ్, రష్మికల నగల ధర ఎంతో తెలుసా.? ఏకంగా మూడు విల్లాస్ కొనొచ్చు..
Vijay Devarakonda - Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల వివాహం ఫిబ్రవరి 26న అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ పెళ్లిలో వీరు ధరించిన ప్రత్యేకమైన బంగారు ఆభరణాలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. పది నెలల పాటు శ్రమించి చేయించిన ఈ నగల..
టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్..
టాలీవుడ్ మోస్ట్ క్రేజీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా ఎట్టకేలకు ఫిబ్రవరి 26న వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లి తర్వాత తమ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ పెళ్లి వేడుకలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం వారు ధరించిన అద్భుతమైన బంగారు ఆభరణాలు.
పెళ్లిళ్లలో సింపుల్గా..
సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు పెళ్లిళ్లలో సింపుల్గా ఉండటానికి మొగ్గు చూపుతారు. కానీ విజయ్, రష్మిక మాత్రం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒంటినిండా బంగారు ఆభరణాలతో మెరిసిపోయారు.
పది నెలల శ్రమ:
ఈ ఆభరణాలు మార్కెట్లో దొరికే సాధారణ డిజైన్లు కావు. వివాహం కోసమే ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ ఇచ్చి తయారు చేయించినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ నగల దుకాణానికి చెందిన నిపుణులు ఈ నగల తయారీ కోసం దాదాపు 10 నెలల పాటు శ్రమించారట. కేవలం డిజైన్ల ఎంపికకే కొన్ని నెలల సమయం పట్టిందని తెలుస్తోంది. విజయ్, రష్మికలకు అచ్చంగా సరిపోయేలా ఈ ఆభరణాలను తీర్చిదిద్దారు.
నగల ప్రత్యేకతలు:
విజయ్ దేవరకొండ తన మెడలో, చేతులకు ధరించిన ఆభరణాలపై ఏనుగులు, పులులు వంటి జంతువుల రూపాలను పొందుపరిచారు. అంతేకాకుండా కాళ్లకు కడాలు ధరించి మగవారి ఆభరణాల శైలిలో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. ఇక రష్మిక విషయానికి వస్తే, ఆమె ధరించిన 11 రకాల ఆభరణాలు భారతీయ ఆలయ శిల్పకళను ప్రతిబింబించేలా ఉన్నాయి. ప్రతి నగ కూడా ఒక కళాఖండంలా ఉందని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఖర్చు ఎంతంటే?
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, కేవలం ఈ పెళ్లి నగల కోసమే ఈ జంట రూ. 4 కోట్ల నుంచి రూ. 5 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. తమ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన ఈ వేడుక కోసం వారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ప్రతిదీ ఎంతో ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు వారు ధరించిన ఈ ఖరీదైన ఆభరణాలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మొత్తానికి, 'విరోష్' జంట తమ వివాహం ద్వారా కేవలం ప్రేమలోనే కాదు, సాంప్రదాయ ఆభరణాల ఎంపికలో కూడా తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.