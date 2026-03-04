- Home
- Entertainment
- Balakrishna: బాలకృష్ణ కెరీర్లో పెద్ద సెన్సేషన్.. అలాంటి రోల్లో నటించబోతున్న నందమూరి వారసుడు
Balakrishna: బాలకృష్ణ కెరీర్లో పెద్ద సెన్సేషన్.. అలాంటి రోల్లో నటించబోతున్న నందమూరి వారసుడు
Balakrishna: నందమూరి బాలకృష్ణ తన 111వ చిత్రంలో ముంబై అండర్వరల్డ్ డాన్గా కనిపించబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తోంది. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం..
సూపర్ ఫామ్లో వరుస సినిమాలను..
నందమూరి బాలకృష్ణ తన హిట్ల పరంపరను కొనసాగిస్తూనే సూపర్ ఫామ్లో వరుస సినిమాలను ప్రకటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన 111వ చిత్రాన్ని దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేనితో చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో గతంలో వచ్చిన 'వీరసింహారెడ్డి' భారీ విజయాన్ని అందుకున్న నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో బాలయ్య పోషించబోయే పాత్రకు సంబంధించిన లీక్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ముంబై మాఫియా నేపథ్యంలో కథ
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం ముంబై అండర్వరల్డ్ మాఫియా నేపథ్యంలో సాగే ఒక పవర్ఫుల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ అని తెలుస్తోంది. ఇందులో బాలకృష్ణ ముంబైని శాసించే ఒక శక్తివంతమైన 'డాన్' పాత్రలో కనిపించబోతున్నారట. అండర్వరల్డ్ నేపథ్యంలో బాలయ్య సినిమా చేసి చాలాకాలం కావడంతో, అభిమానులు ఈ వార్త విని ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం బాలయ్య తన లుక్ను కూడా కొత్తగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
లుక్ టెస్ట్, కసరత్తులు
దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని ఈ పాత్రను చాలా గంభీరంగా డిజైన్ చేశారట. ఇందుకోసం ఇటీవల బాలయ్యపై ప్రత్యేకంగా 'లుక్ టెస్ట్' కూడా నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. పాత్రకు తగిన గంభీరత కోసం బాలకృష్ణ తన శరీర ఆకృతిని మెరుగుపరుచుకునే పనిలో ఉన్నారు. నిత్యం జిమ్లో కసరత్తులు చేస్తూ ఈ రోల్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. మార్చి 6 నుంచి ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్తో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
భారీ తారాగణం
ఈ సినిమాలో బాలయ్య సరసన స్టార్ హీరోయిన్ నయనతార నటించబోతోందని టాక్. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలు సూపర్ హిట్ కావడంతో, ఈ జోడీ మళ్ళీ మ్యాజిక్ రిపీట్ చేస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై నిర్మాత కిలారు వెంకటసతీష్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ నిర్మాణ విలువలతో నిర్మిస్తున్నారు.
అండర్వరల్డ్ నేపథ్యంలో..
మొత్తానికి, ముంబై అండర్వరల్డ్ నేపథ్యంలో బాలయ్య డాన్ అవతారం ఎత్తడం అనేది ఈ ఏడాది టాలీవుడ్లో అతిపెద్ద సెన్సేషన్ కాబోతోంది. గోపీచంద్ మలినేని తన మార్కు మాస్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ సినిమాను ఎలా తెరకెక్కిస్తారో చూడాలి.