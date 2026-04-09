నయనతార భర్త అని పిలిపించుకోవడం గర్వంగా ఉంది.. విఘ్నేష్ శివన్ ఓపెన్ కామెంట్స్..
'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' సినిమా ఏప్రిల్ 10న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో డైరెక్టర్ విగ్నేష్ శివన్ తన భార్య నయనతార గురించి చెప్పిన విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
నయనతార పై విఘ్నేష్ శివన్ కామెంట్స్..
నయనతార భర్త అని పిలిపించుకోవడం తనకు గర్వంగా ఉందని డైరెక్టర్ విఘ్నేష్ శివన్ అన్నారు. తనకు దొరికిన అతిపెద్ద వరం నయనతార అని, తాము ప్రేమలో పడినప్పుడు తాను సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ను కూడా కాదని చెప్పారు. నయన్తో దగ్గరగా పరిచయం అయ్యాకే ఆమెపై తన అభిప్రాయం మారిందని విగ్నేష్ శివన్ తెలిపారు. తన కొత్త సినిమా 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' ప్రమోషన్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలు పంచుకున్నారు.
నయనతారను చూస్తే భయం..
"నయనతార భర్తగా గుర్తింపు పొందడం నాకు గర్వంగా ఉంది. నాతో ఉన్న ఫొటోను నయన్ మొదటిసారి వాట్సాప్ డీపీగా పెట్టింది. అది 'నానుమ్ రౌడీ దాన్' సినిమా షూటింగ్ టైమ్. నాకు నయనతారను చూస్తే భయం. 'మేడమ్' అని తప్ప ఇంకేమీ పిలిచేవాడిని కాదు. రీ-టేక్ అడగాలన్నా చాలా సంకోచించేవాడిని. నయన్ ఈ విషయం అర్థం చేసుకుంది. ఒకరోజు అందరి ముందే, 'మీరు డైరెక్టర్, మీరు చెప్పింది ఎన్నిసార్లయినా చేయడానికి నేను రెడీ. అస్సలు మొహమాటపడొద్దు' అని చెప్పింది. షూటింగ్ మొదలైన మూడో రోజే ఇది జరిగింది," అని విఘ్నేష్ శివన్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
నయనతారపై నా అభిప్రాయం మారింది
"దగ్గరగా పరిచయం అయ్యాకే నయనతారపై నా అభిప్రాయం మారింది. ఇంత మంచి మనసున్న మనిషా ఈమె అనిపించింది. అందరి ముందు మనల్ని మనం నిరూపించుకోవడానికి, వాళ్లకు నచ్చినట్టు ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తే, మనకంటూ మనం బతకడానికి టైమ్ ఉండదు. అందరినీ సంతృప్తి పరచలేం. నయనతారది అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం. ఆమె స్టార్డమ్ ఇతరులకు మాత్రమే. చాలామందికి నా పేరు తెలియదు. లేదా నన్ను చూసినా పేరు గుర్తుకురాదు. అందుకే 'నయనతార' అని చెప్పి మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తారు," అని విఘ్నేష్ శివన్ అన్నారు.
విఘ్నేష్ శివన్ మోషనల్..
"ఆమె పేరుతో నన్ను గుర్తించడంలో నేను గర్వపడతాను. ఆమె నాకు దొరికిన అతిపెద్ద వరం. మేం ప్రేమలో పడినప్పుడు, నేను సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ను కూడా కాదు. ఇప్పటికీ నయనతారను చూస్తే నాలో ఒకరకమైన భయం ఉంటుంది. భార్యాభర్తల బంధంలో 'ఓవర్షాడో' లాంటివి ఏముంటాయి? ఒకసారి నయనతారే, 'నా పాపులారిటీ నీడలో నీ టాలెంట్, పర్సనాలిటీ కనపడకుండా పోతాయేమో' అని కంగారుపడింది," అని విఘ్నేష్ శివన్ఎ మోషనల్ అయ్యారు.
విఘ్నేష్ శివన్ సినిమాలు..
విఘ్నేష్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' సినిమా ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా నటించారు. టైమ్ ట్రావెల్ నేపథ్యంలో ఫాంటసీ లవ్ స్టోరీగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని రౌడీ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నయనతార నిర్మించారు. ఇందులో ప్రదీప్ రంగనాథన్ సరసన కృతి శెట్టి హీరోయిన్గా నటించింది. మిస్కిన్, ఎస్.జె.సూర్య కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు.