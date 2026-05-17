Salman Khan: కెరీర్లో ఒక్క స్క్రిప్ట్ కూడా చదవలేదు.. భాయ్ చెప్పిన షాకింగ్ నిజం!
సల్మాన్ ఖాన్ ఈ మధ్య ఓ మాటన్నారు. ఆ మాట విని బాలీవుడ్ మొత్తం షాకైంది. మూడు దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న భాయ్జాన్, తన సినిమాల స్క్రిప్ట్ల గురించి ఓ పెద్ద సీక్రెట్ బయటపెట్టారు. ఇంతకీ ఏంటా విషయం?
షాకింగ్ సీక్రెట్ బయటపెట్టిన సల్మాన్ ఖన్ ..
బాలీవుడ్ 'సుల్తాన్' సల్మాన్ ఖాన్ ఓ షాకింగ్ సీక్రెట్ బయటపెట్టారు. బాలీవుడ్ బాద్బాయ్, కోట్లాది అభిమానుల ఆరాధ్య దైవం సల్మాన్ ఖాన్ ఏం చేసినా అది పెద్ద వార్తే. ఆయన నడక, స్టైల్, ముక్కుసూటి మాటలకు అభిమానులు ఫిదా అవుతారు. కానీ ఈ మధ్య సల్మాన్ చేసిన ఓ కామెంట్ ఇండస్ట్రీని షాక్కు గురిచేసింది. మూడు దశాబ్దాలుగా బాలీవుడ్ను ఏలుతున్న ఈ నటుడు, తన సినిమాల స్క్రిప్ట్ల గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు.
కథ చదవడం ఇష్టం ఉండదు..
వెరైటీ ఇండియాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్ ఖాన్ ఈ విషయం చెప్పారు. 'నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడూ సినిమా స్క్రిప్ట్ చదవలేదు' అని చెప్పి అందరికీ షాక్ ఇచ్చారు. 'నేను కథలు రాస్తాను, కానీ వాటిని ఎప్పుడూ చదవను' అని కూడా స్పష్టం చేశారు.
సాధారణంగా నటీనటులు సినిమా ఒప్పుకునే ముందు పదుల సార్లు స్క్రిప్ట్ చదువుతారు. కానీ సల్మాన్ మాత్రం సినిమా చేసే ముందు కథలోని 'ఫీల్' ఎలా ఉంది, అది ప్రేక్షకులకు ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే దానిపైనే దృష్టి పెడతారట. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు వచ్చే కిక్ చాలు అనేది భాయ్ సిద్ధాంతం!
షాకింగ్ లాజిక్ చెప్పిన కండల వీరుడు..
తెలుగు డైరెక్టర్ తో సినిమా..
ఇక అన్నింటికన్నా పెద్ద వార్త ఏంటంటే, 2027 ఈద్ను సల్మాన్ ఇప్పటినుంచే బుక్ చేసుకున్నారు. సౌత్ లేడీ సూపర్స్టార్ నయనతారతో సల్మాన్ మొదటిసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. తాత్కాలికంగా 'SVC63' అని పేరు పెట్టిన ఈ చిత్రాన్ని టాలీవుడ్ దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్ట్ చేయనున్నారు.