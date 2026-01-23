- Home
- Nagarjuna: బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాని రిజెక్ట్ చేసిన నాగార్జున, కొడుకుతో అట్టర్ ఫ్లాప్ తీసిన డైరెక్టర్
2011లో విడుదలైన అజిత్ 'మంకథ' సినిమాలో అర్జున్ పోషించిన పాత్ర కోసం మొదట ఓ టాలీవుడ్ స్టార్ను సంప్రదించినట్టు దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు ఇటీవల ఓ రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు.
అజిత్ నటించిన మంకథ
2011లో విడుదలైన వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వంలో అజిత్ నటించిన మంకథ తమిళ చిత్రసీమలో ఒక మాస్ అనుభూతిగా నిలిచింది. త్రిష హీరోయిన్గా, అర్జున్, రాయ్ లక్ష్మి, ఆండ్రియా, అశ్విన్, వైభవ్, ప్రేమ్జీ, మహత్, జయప్రకాష్ లాంటి తారాగణంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం, యాక్షన్ పాత్రలు, ట్విస్టులు, సాహసోపేత సంఘటనలతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.
అర్జున్ పాత్ర కోసం
అర్జున్ పాత్ర కోసం మొదట నాగార్జునను సంప్రదించినట్టు దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు ఇటీవల పంచుకున్నారు. కానీ, డేట్లు, రెమ్యూనరేషన్ సమస్యల వల్ల నాగార్జున నటించలేకపోయారు. ఆ తర్వాత అర్జున్ ఆ పాత్రను పోషించారు.
ఈ చిత్రంలో తాను నటించలేనని. కానీ ఈ సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేస్తే హీరోగా మాత్రం చేస్తానని నాగార్జున.. అప్పట్లో వెంకట్ ప్రభుకి తెలిపారు. కానీ వెంకట్ ప్రభు ఆ చిత్రాన్ని రీమేక్ చేయలేదు. గ్యాంబ్లర్ పేరుతో డైరెక్ట్ గా తెలుగులోకి డబ్ చేశారు.
అజిత్ 50వ సినిమా
అజిత్ నటన, విలన్, హీరో పాత్రల ప్రత్యేకత, ఊహించని మలుపులతో కూడిన కథ మంకథను మరపురాని చిత్రంగా మార్చాయి. ఇది అజిత్ 50వ సినిమా కావడంతో, అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు.
నాగ చైతన్యతో కస్టడీ
ఇప్పటికీ మంకథ రీ-రిలీజ్ కావడంతో అభిమానులు థియేటర్లకు ఉత్సాహంగా వెళ్తున్నారు. వెంకట్ ప్రభు చెప్పిన ఈ రహస్యం సినిమా విజయాన్ని మరింత పెంచింది. నాగార్జున తిరస్కరించినా, అజిత్, అర్జున్ నటనతో సినిమా హిట్టయింది.
విచిత్రం ఏంటంటే నాగార్జున మంకథ చిత్రాన్ని రిజెక్ట్ చేయగా.. ఆ చిత్ర దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు ఇటీవల నాగ చైతన్యతో కస్టడీ అనే సినిమా తెరకెక్కించారు. కానీ ఆ మూవీ డిజాస్టర్ అయింది.