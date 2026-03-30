Ustaad Bhagat Singh Day 11 Collections: ఉస్తాద్కి పెరిగిన కలెక్షన్లు.. హిట్ కావాలంటే ఇంకా ఎన్నో కోట్లు రావాలంటే?
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` మూవీ రెండు వారాలు కంప్లీట్ చేసుకుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఈ చిత్రానికి ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయి? ఇంకా ఎన్ని కోట్లు రావాలంటే?
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ బాక్సాఫీసు రిజల్ట్
పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` చిత్రంలో ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చారు. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీలో శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఉగాది సందర్భంగా ఈ సినిమా విడుదలైంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ నుంచి నెగటివ్ టాక్ని తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్తోంది. రోజు రోజుకి క్రమంగా కలెక్షన్లు తగ్గిపోతున్నాయి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 11 రోజుల కలెక్షన్లు
పవన్ కళ్యాణ్ `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్`కి ఇప్పుడు అనూహ్యంగా కలెక్షన్లు పెరిగాయి. ఆదివారం ఈ సినిమాకి ఊహించని విధంగా వసూళ్లు పెరగడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఆదివారం కోటీ మూడు లక్షలు వచ్చాయి. దీంతో ఇప్పటి వరకు దీనికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.94కోట్లు వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు ఇది ఇండియాలో రూ.82కోట్ల గ్రాస్, రూ.70కోట్ల నెట్ ని రాబట్టింది. ఓవర్సీస్ రూ.12కోట్ల వరకు వచ్చాయి. ఓవరాల్గా ఈ మూవీకి యాభై కోట్లకు పైగా షేర్ వచ్చిందని సమాచారం.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రోజు వారి కలెక్షన్లు
ఈ సినిమాకి రోజు వారి కలెక్షన్లు చూస్తే, ఇండియన్ నెట్ ప్రకారం మొదటి రోజు రూ.34.75కోట్లు, రెండో రోజు రూ.9కోట్లు, మూడో రోజు రూ.9.10కోట్లు, నాల్గో రూ.7.50కోట్లు, ఐదో రోజు రూ.2.50కోట్లు, ఆరో రోజు రూ.1.75కోట్లు, ఏడో రోజు రూ.1.35కోట్లు, ఎనిమిదో రోజు కోటి, 9వ రోజు రూ.1.10కోట్లు, పదో రోజు రూ.86లక్షలు, 11వ రోజు రూ.1.03కోట్లు రాబట్టింది. అయితే శనివారంతో పోల్చితే ఆదివారం దాదాపు ఇరవై లక్షలు పెరగడం విశేషం.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్కి భారీగా నష్టాలు?
`ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` చిత్రానికి దాదాపు రూ.150 కోట్ల బడ్జెట్ అయితే, థియేట్రికల్ బిజినెస్ ద్వారా రూ.123కోట్లు వచ్చినట్టు సమాచారం. అలాగే ఓటీటీ ద్వారా రూ.108కోట్లు వచ్చాయట. ఆడియో రైట్స్ అదనంగా చెప్పొచ్చు. అయితే థియేట్రికల్గా ఈ మూవీ భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రం 60-70కోట్లు నష్టపోయే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆదివారం వరకు బాగానే వచ్చింది. కానీ సోమవారం నుంచి దారుణంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీన్ని బట్టి ఈ వారంతో ఈ సినిమాని థియేటర్ల నుంచి ఎత్తేసే పరిస్థితి వస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కథ ఏంటంటే?
ఇక `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` కథ గురించి చూస్తే, ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపిస్తాడు. ఆయన ఒక అనాథ. ఒక గురువు(కేఎస్ రవికుమార్) ప్రోత్సాహంతో బాగా చదువుకుని పోలీస్ అవుతాడు. అన్యాయాన్ని ఎదురిస్తాడు. అవినీతి, అక్రమాలు చేసే రాజకీయ నాయకుల తాట తీస్తాడు. ఈ క్రమంలో తన గురువే సీఎం అవుతాడు. ఆయనకు పవన్ సపోర్ట్ గా ఉంటాడు. కానీ ఓ రాజకీయ నాయకుడు(పార్థీబన్) తాను సీఎం సీటుని సొంతం చేసుకోవాలని సీఎంపై ఎటాక్ చేస్తాడు. అలాగే తనకు అన్ని రకాలుగా అడ్డుగా మారుతున్న పవన్ ఫ్యామిలీని చంపేస్తాడు. మరి అతనిపై పవన్ ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడనేది ఈ సినిమా కథ.