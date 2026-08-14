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- Romantic Movies: మీరు మిస్ అయిన 5 బెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీస్, చూస్తే కచ్చితంగా లవ్ చేస్తారు!
Romantic Movies: మీరు మిస్ అయిన 5 బెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీస్, చూస్తే కచ్చితంగా లవ్ చేస్తారు!
Romantic Movies: పెద్ద హీరోలు, భారీ బడ్జెట్, విపరీతమైన హైప్ లాంటివి ఏమీ లేకుండానే... కేవలం కథ, అందమైన ప్రేమతో మనసు దోచుకున్న 5 సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు. అందులో మీరు కొన్ని మిస్ అయ్యుండొచ్చు. ఓ లుక్కేయండి.
ఊహలు గుసగుసలాడే: బాస్ లవ్కి హెల్ప్ చేస్తూ... తానే ప్రేమలో పడితే?
ఓ యువకుడు తన బాస్ ప్రేమను గెలిపించడానికి సహాయం చేస్తుంటాడు. కానీ ఆ ప్రయత్నంలోనే, తను కూడా అదే అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాడు. అందమైన విజువల్స్, సహజమైన కామెడీ, ఆసక్తికరమైన ప్రేమకథతో సరదాగా సాగిపోయే సినిమా ఇది. మన తెలుగు సినిమానే అయినా, చూడని వాళ్లుంటే తప్పక చూడాల్సిన మూవీ.
సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్: ఒక రాంగ్ కాల్... ఫుడ్తో మొదలైన క్యూట్ లవ్ స్టోరీ!
ఒక రాంగ్ ఫోన్ కాల్తో ఇద్దరు అపరిచితులు పరిచయం అవుతారు. ఒకరినొకరు చూసుకోకుండానే, కేవలం ఆహారంపై తమకున్న ఇష్టాన్ని పంచుకుంటూ దగ్గరవుతారు. వయసు, జీవితానుభవాలు వంటి వాటితో సంబంధం లేకుండా సాగే ఈ మలయాళ ప్రేమకథ మిమ్మల్ని కట్టిపడేస్తుంది. ఫుడ్, కామెడీ, రొమాన్స్ కలగలిపి సాగే ఈ సినిమా డబ్బింగ్లోనూ అందుబాటులో ఉంది.
మళ్ళీ రావా: విడిపోయిన ప్రేమికులు... మళ్లీ మళ్లీ కలిస్తే?
చిన్నప్పుడు ప్రేమించుకున్న ఇద్దరు, పరిస్థితుల వల్ల విడిపోతారు. కానీ జీవితంలోని వేర్వేరు దశల్లో వాళ్లు మళ్లీ మళ్లీ కలుస్తూనే ఉంటారు. ప్రతి కలయికలో వారి బంధం కొత్తగా మారుతుంది. ప్రేమకు సరైన సమయం కుదరనప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చాలా అందంగా చెప్పిన సినిమా ఇది. ఈ తెలుగు క్లాసిక్ను మిస్ అవ్వకండి.
నిన్నిలా నిన్నిలా: ఒక చెఫ్ జీవితంలో... ఫుడ్, లవ్తో వండిన కథ!
లండన్లోని ఓ ప్రముఖ రెస్టారెంట్లో పని చేయడానికి వెళ్తాడు టాలెంటెడ్ చెఫ్ దేవ్. అక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిలను కలుస్తాడు. ఆహారం, ప్రేమ, గతం, భవిష్యత్ కలలు.. ఇలా కథ మెల్లగా అందమైన భావోద్వేగ ప్రయాణంగా సాగుతుంది. అశోక్ సెల్వన్, నిత్యా మీనన్, రీతూ వర్మ నటించిన ఈ సినిమా తెలుగులో 'నిన్నిలా నిన్నిలా' పేరుతో, తమిళంలో 'తీని' పేరుతో విడుదలైంది.
మొదలసల: మొదటి ప్రేమ... అంత సులభంగా మర్చిపోగలమా?
యశ్, భామ నటించిన ఈ కన్నడ చిత్రం, కుటుంబం అంచనాలు, ప్రేమ, పెళ్లి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడినా, కుటుంబ పరిస్థితులు, అంచనాలు వారి ప్రేమకు సవాలుగా నిలుస్తాయి. యశ్ కెరీర్ ప్రారంభంలో వచ్చిన మంచి ప్రేమకథా చిత్రాల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ సినిమా 'మొదటి ప్రేమ' పేరుతో తెలుగులోనూ డబ్ అయ్యింది.
ప్రేమకథా చిత్రం అనగానే కాలేజీ లవ్, బ్రేకప్, మళ్లీ కలవడం అనే ఫార్ములానే ఉండదు. ఫుడ్, లైఫ్ చాయిసెస్, ఒక రాంగ్ కాల్, కాలంతో పాటు మారే బంధం.. ఇలా ప్రతి సినిమా ప్రేమను కొత్త కోణంలో చూపిస్తుంది. అందుకే, రొటీన్ ప్రేమకథలు కాకుండా కొత్తగా ఏదైనా చూడాలనుకుంటే, ఈ 5 సినిమాలను మీ లిస్ట్లో చేర్చుకోండి.