ఓటీటీలో మీకోసం వీకెండ్ లో దుమ్మురేపే 5 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు
OTT New Releases :ఈ వారం ఓటీటీలో ఆసక్తికరమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు చాలా రిలీజ్ అయ్యాయి. హారర్-కామెడీ, ఇంటెన్స్ రొమాన్స్ నుంచి డార్క్ థ్రిల్లర్, క్రైమ్ డ్రామా వరకు ఎన్నో వచ్చాయి. కానీ ఈ 5 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు వీకెండ్ లో మీకోసం స్పెషల్.
శుభచింతక్
డిసెంబర్ 18, 2025 నుంచి షెమారూమీలో స్ట్రీమింగ్
శుభచింతక్ ఒక ఫ్రెష్ డార్క్ కామెడీ-థ్రిల్లర్. ఇది గుజరాతీ సినిమాకు కొత్త, బోల్డ్ ట్విస్ట్ ఇస్తుంది. ప్రతీకారం కోసం సంజయ్ను హనీ ట్రాప్ చేసేందుకు మేఘన ఇద్దరితో కలుస్తుంది. కానీ కొన్ని తెలియని సందిగ్ధాలు, ఊహించని ఫలితాల మధ్య ఆమె చిక్కుకుంటుంది. నిసర్గ వైద్య దర్శకత్వంలో స్వప్నిల్ జోషి, మాన్సీ పరేఖ్, విరాఫ్ పటేల్ నటించిన ఈ సినిమా చివరి వరకు ఉత్కంఠగా సాగుతుంది.
2. తమ్మ
డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్
తమ్మ ఒక రొమాంటిక్ హారర్-కామెడీ హిందీ సినిమా. ఇది మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్లో ఐదోది. థియేటర్లలో విజయవంతమయ్యాక, ఈ సినిమా ఇప్పుడు ప్రైమ్ వీడియోలో ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో ఆయుష్మాన్ ఖురానా, రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఇది నవ్వులు, థ్రిల్ ఇచ్చే పూర్తి ప్యాకేజీ ఫిల్మ్. ఈ వీకెండ్ లో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు కూడా.
3. ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్
డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్
ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా ఒక పిచ్చి ప్రేమికుడి కథ. ఇందులో హర్షవర్ధన్ రాణే ఒక సినీ నటి (సోనమ్ బజ్వా) పట్ల ఆకర్షితుడవుతాడు. థియేటర్లలో విజయవంతమయ్యాక, ఇప్పుడు 'ఏక్ దీవానే కీ దీవానియత్' నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఫుల్లీ ఎమోషనల్, లవ్ స్టోరీ.
మిసెస్ దేశ్పాండే
డిసెంబర్ 19, 2025న జియో హాట్స్టార్లో రిలీజ్
మాధురి దీక్షిత్ 'మిసెస్ దేశ్పాండే' అనే క్రైమ్ థ్రిల్లర్తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈసినిమాలో ఆమె సీరియల్ కిల్లర్గా నటించింది. కాపీక్యాట్ కిల్లర్ను పట్టుకోవడానికి పోలీసులకు సహాయం చేసే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఆమెది. ఫ్రెంచ్ మినీ సిరీస్ 'లా మాంటే' ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ జియో హాట్స్టార్లో ప్రసారం అవుతుంది.
రాత్ అకేలీ హై: ది బన్సల్ మర్డర్స్
డిసెంబర్ 19, 2025న నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్
2020 లో రిలీజ్ అయిన థ్రిల్లర్ 'రాత్ అకేలీ హై'కి ఇది స్పిరిచ్యువల్ సీక్వెల్. బన్సల్ భవన్లో జరిగిన హత్యను దర్యాప్తు చేసే పోలీసు అధికారిగా నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ నటించారు. దర్యాప్తు సాగేకొద్దీ, ప్రతి క్లూ రహస్యాన్ని మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తుంది. ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.