Karthika Deepam 2 Today Episode: దీప కడుపులో బిడ్డకు ఏమైంది? ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయేందుకు సిద్ధమైన కాంచన
Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీకదీపం టుడే ఎపిసోడ్ లో కార్తీక్, దీప టెన్షన్ పడుతూ హాస్పిటల్ లోనే కూర్చుంటారు. మరోవైపు సుమిత్ర హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. ఇక కాంచన దీపపై చాలా కోపంగా ఉంటుంది. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏమైందో తెలుసుకోండి.
ఇంటికి చేరిన సుమిత్ర
కార్తీకదీపం 2 సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ లో హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన సుమిత్రకు పారిజాతం దిష్టితీస్తుంది. సుమిత్ర మాట్లాడుతూ మళ్ళీ ఇంట్లో అడుగు పెడతానని అనుకోలేదని అంటుంది. అప్పుడు పారిజాతం ‘నీకోసం దశరథ హోమం చేయించాడు. నిన్ను కాపాడింది నీ కూతురు. మీ మామయ్య కూడా నువ్వు ఇంటికి రావాలని బలంగా కోరుకున్నాడు అందుకే ఇంటికి వచ్చావు’ అని అంటుంది. జ్యోత్స్న గురించి మాట్లాడుతూ ‘ఇంజక్షన్ అంటేనే భయపడే నా కూతురు ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి ముందుకు వచ్చింది’ అని జ్యోత్స్న చేతులు పట్టుకొని ఏడుస్తుంది. శివన్నారాయణ కూడా నీ కూతురే నీ ప్రాణగండాన్ని దాటించిందని అంటాడు. అప్పుడు జ్యోత్స్న మనసులో నన్ను ఈ గ్రానీ తప్పుదారి పట్టించిందని అనుకుంటుంది. ఈలోపు దశరథ బయటికి వెళ్లి వస్తానని అంటాడు. దానికి సుమిత్ర ఎవరూ ఎక్కడికీ వెళ్ళొద్దని ఇంట్లోనే ఉండమని అడుగుతుంది. అయినా కూడా దశరథ్ సుమిత్రకు నచ్చజెప్పి బయటకు వెళ్తాడు.
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన డాక్టర్
ఇక్కడ నుంచి సీన్ కార్తీక్, దీప దగ్గరికి మారుతుంది. ఇద్దరూ బాధపడుతూ హాస్పిటల్ లో కూర్చుని ఉంటారు. కార్తీక్ మాట్లాడుతూ ‘అత్తను డిశ్చార్జ్ చేసేసి ఉంటారు. మనం కూడా ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తాము. ఆమెకు మన మీద చాలా కోపం ఉంటుంది. మనం చెప్పినా కూడా వినదు. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవ్వటం లేదు. ఏ తప్పూ చేయని నిన్ను వదులుకోలేను’ అని బాధపడతాడు. ఈలోపు డాక్టర్ హారిక అక్కడికి వస్తుంది. ఆమె మాట్లాడుతూ ‘ఒక తల్లి ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు దీప తన బిడ్డని వదులుకునేందుకు సిద్ధపడింది. కానీ ఆ బిడ్డ మాత్రం అందుకు సిద్ధంగా లేదు. నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతమనే చెప్పాలి. మీ బిడ్డ మీతోనే ఆరోగ్యంగా ఉంది’ అని చెబుతుంది. అది వినగానే దీపక్ చాలా ఆనందపడతారు. కార్తీక్ డాక్టర్ కు పదే పదే థాంక్స్ చెప్పి ఇంటికి బయలుదేరుతాడు.
నేను నీకు నచ్చడం లేదు
ఇక్కడ నుంచి సీన్ పారిజాతం దగ్గరికి మారుతుంది. పారిజాతం జోత్స్న కోసం జ్యూస్ పట్టుకొని వస్తుంది. అప్పుడు జ్యోత్స్న ‘నువ్వు మారిపోయావు.. పిలుపు కూడా మారిపోయింది’ అంటుంది. అప్పుడు పారిజాతం మాట్లాడుతూ ‘ఇన్నాళ్లు నువ్వే నా సొంత మనవరాలిని అనుకున్నాను. అందుకే మన మధ్య గట్టి బంధం ఉండేది. ఇప్పుడు దశరథ కూతురవని తెలిసింది. అందుకే నేను నీకు నచ్చకుండా పోయాను’ అంటుంది. జోత్స్న వెటకారంగా నవ్వుతూ నువ్వూ అన్నీ కనిపెడతావు కదా అని అంటుంది. తర్వాత మా డాడీ ఇంత హడావిడిగా ఎక్కడికి వెళ్లారు అని అడుగుతుంది జ్యోత్న. దానికి పారిజాతం ఏదో పని ఉందని వెళ్ళాడు అని అంటుంది. దానికి ఎక్కడికి వెళ్లారో నాకు తెలుసు, వాళ్ళ చెల్లి ఇంటికి వెళ్ళారు.. నాకు ఒక సహాయం చేస్తావా అంటుంది జ్యోత్స్న. దానికి ఏంటో చెప్పమని అడుగుతుంది పారిజాతం. ఈ లోపు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్లేందుకు కాంచన రెడీ అవుతుంది.
కాంచన చేతిలో దీప చేయి
సరిగ్గా అదే సమయానికి దీప, కార్తీక్ ఇంటికి వస్తారు. కార్తీక్ తో ‘మీరు ఇంట్లోకి రావడం నేను బయటకు వెళ్లడం ఒకేసారి జరగాలి అంటుంది’ కాంచన. అప్పుడు కార్తీక్ మీతో మాట్లాడాలి అని అడుగుతాడు. కాంచనతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ కాంచన వినదు. ఇక శ్రీధర్ అలా నడుస్తున్నావేంటి అని దీపని అడుగుతాడు. దానికి కాంచన కడుపు తీయించుకున్న ఆడది అలాగే నడుస్తుంది అని మాట్లాడుతుంది. కార్తీక్ ఏం చెప్పినా వినేందుకు సిద్ధంగా ఉండదు కాంచన. ఈ లోపు దశరథ అక్కడికి వచ్చి చెల్లెమ్మ కార్తీక్ చెప్పేది విను అని చెబుతాడు. హాస్పిటల్ కి నలుగురం వెళ్ళాము, అలాగే నలుగురం తిరిగి వచ్చాము అని కడుపులో బిడ్డ క్షేమంగా ఉందన్న సంగతి కాంచనకు తెలియజేస్తాడు దశరథ్. అది విని అందరూ చాలా సంతోషపడతారు. దీప చేతిని కాంచన చేతిలో పెట్టి నీ కోడల్ని నా కూతురు అనుకుని బాధ్యతగా నాకు అప్పగించావు.. ఇప్పుడు నా బాధ్యత తీరిపోయింది నీ కోడల్ని నీ చేతికే అప్పగిస్తున్నాను.. అంటూ కాంచన చేతిలో దీప చెయ్యిని పెడతాడు దశరథ్. దీప మాట్లాడుతూ మీ కోడలు గాని మీ కొడుకు గాని మీకు ఇచ్చిన మాట తప్పలేదు అంటుంది. దీంతో ఈ నేటి ఎపిసోడ్ ముగిసిపోతుంది