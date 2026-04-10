- Home
- Entertainment
- TV
Illu Illalu Pillalu Today April 10 Episode: ప్రేమను ఇంటికి తిరిగి రమ్మని అడిగిన భద్రావతి, దిమ్మదిరిగేలా సమాధానం చెప్పిన ధీరజ్
Illu Illalu Pillalu Today April 10 Episode: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో ప్రేమను ఇంటికి వచ్చేయని అడుగుతుంది భద్రావతి. అప్పుడు ధీరజ్ తన భార్యను చూసుకోవడం తనకు వచ్చని గట్టిగా సమాధానం చెబుతాడు. ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోండి.
భద్రావతితో ధీరజ్ ఛాలెంజ్
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు నేటి ఎపిసోడ్లో ప్రేమను ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి తీసుకొస్తుంది. రామరాజు కుటుంబం అదే సమయానికి సేనాపతి, భద్రావతి కూడా ఇంటి నుంచి బయటికి వస్తారు. ప్రేమను చూసి రామరాజు ఎలా ఉన్నావమ్మా బాగున్నావా అని అడుగుతాడు. అలాగే క్షమించమని కూడా అడుగుతాడు. అప్పుడు ప్రేమ ఎవరో చేసిన యాక్సిడెంట్ కు నువ్వు క్షమించమని ఎందుకు అడుగుతున్నావు? అని అంటుంది. అప్పుడు సేనాపతి మాట మార్చేస్తాడు. ఈలోపు భద్రావతి వచ్చి ‘రామ్మా మన ఇంటికి వెళ్లిపోదాం. ఆ ఇంట్లో నేను చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు. వేదవతి కూడా అక్కడ లేదు. నువ్వు అక్కడ ఉండటం కన్నా మన ఇంట్లో ఉండడమే మంచిది. నీ మీద మాకు ఉన్న ప్రేమ చాలా ఎక్కువ. నీకు కూడా ఆ విషయం తెలుసు. మా మాట వినక ఇలాంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకున్నావు నువ్వు. ఆ ఇంట్లో దిక్కులేని దానిలా ఉండడం ఎందుకు? నిన్ను చూసుకోవడానికి మేమున్నాము కదా.. వచ్చేయి’ అని అడుగుతుంది.
అప్పుడు ధీరజ్ ‘నా భార్యను చూసుకోవడానికి నేను ఉన్నాను. మీకంటే నా భార్యని ఎవరూ ప్రేమగా చూసుకోలేరా? ఆకాశమంత ప్రేమను చూపించడానికి నేను ఉన్నాను. అర్థం అయిందా నా పెళ్ళాం పొగరుబోతు మేనత్తా’ అని అంటాడు. అప్పుడు భద్రావతి ఏంట్రా నీ భాష అని అరుస్తుంది. ఆ సమయంలో ధీరజ్ లేనిపోని మాటలు చెప్పి ప్రేమని ఇంటికి తీసుకు వెళ్లాలని చూస్తే మీ తోకలు కత్తిరించేస్తాను అని చెప్పి ప్రేమపై చెయ్యి వేసి ఇంట్లోకి తీసుకెళతాడు.
రామరాజు మాట్లాడుతూ ‘ప్రేమ.. మా ఇంటి కోడలు. బాగున్నప్పుడు మా దగ్గర పెట్టుకొని ఆరోగ్యం బాలేనప్పుడు మీ దగ్గరికి పంపే మనుషులం కాదు. కష్టం వచ్చినా సంతోషం వచ్చినా మా కోడలు మాతోనే ఉంటుంది’ అని చెప్పి అందరినీ ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్లిపోతాడు.
భాగ్యం ఇక మారదా?
ఇక్కడ నుంచి సీన్ భాగ్యం దగ్గరికి మారుతుంది. భాగ్యం ఇంకా ఆ నీచపు ఆలోచనలే చేస్తూ ఉంటుంది. క్యారేజ్ సర్దుతూ కూతురుతో ‘ప్రేమకు జరిగిన యాక్సిడెంట్ ని నువ్వు ఉపయోగించుకోవాలి. ప్రేమకు యాక్సిడెంట్ అయిందని చేసి నా గుండె పగిలిపోయింది. ఇకపై చెల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఇక్కడే ఉంటాను అని కాకాపట్టు’ అని కూతురుతో చెబుతుంది. అప్పుడు వల్లి మీరు కూడా నాతో వస్తేనే నేను వెళ్తానని చెబుతుంది. అప్పుడు భాగ్యం మేము ఇప్పుడు రాము నువ్వు వెళ్లి సోలో పెర్ఫార్మెన్స్ చేయు అని కూతురుని రెచ్చగొట్టి పంపిస్తుంది. ఇక వల్లి తల్లి ఇచ్చిన క్యారేజ్ పట్టుకొని బయలుదేరుతుంది.
భయపడుతున్న సేనాపతి
ఇక్కడ నుంచి సీన్ భద్రావతి దగ్గరికి మారుతుంది. భద్రావతి ప్రేమ ఎలా ఉందోనని ఏడుస్తూ బయట తిరుగుతూ రామరాజు ఇంటి వైపు చూస్తుంది. అదే సమయానికి సేనాపతి వచ్చి ‘ఎందుకు అక్కా అలా ఉన్నావు’ అని అడుగుతాడు. ‘ప్రేమ ఎలా ఉందో అని బాధనిపిస్తోంది. ఎవరైనా ఇంత ప్రేమ చూపిస్తే చాలు కరిగిపోతుంది. అప్పుడు వేదవతిని వదులుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడు ప్రేమని ఎలా వదులుకుంటాము. అసలు ఈ భద్రావతి మేనకోడలకి యాక్సిడెంట్ చేసిన ఆ లారీ ఎవరిది? ఆ డ్రైవర్ ఎవరో కనుక్కో. వాడిని ఎక్కడున్నా వదిలేది లేదు’ అని వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఆ మాటలు విని సేనాపతికి భయం పుడుతుంది.
భార్యపై ధీరజ్ కొండంత ప్రేమ
ఇక్కడ నుంచి సీన్ ప్రేమ దగ్గరికి మారుతుంది. ప్రేమ కాలు నొప్పితో బాధపడుతూ మందులు వేసుకుంటుంది. ఇక ప్రేమకు డ్రెస్ మార్చుతానని అంటాడు. దానికి ప్రేమ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటూ ఏవేవో తిడుతుంది. ధీరజ్ ప్రేమకు డ్రెస్ మార్చుకునేందుకు సాయం చేస్తాడు. తర్వాత భోజనం తినేందుకు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోబెడతాడు. అప్పుడే నర్మద వచ్చి ‘వచ్చేశావా ప్రేమ.. ఇంకా నీ కోసం భోజనం పట్టుకుని గదికి వద్దాం అనుకుంటున్నా.. అన్నం తినిపించడానికి’ అని అంటుంది. అప్పుడే ప్రేమ మాట్లాడుతూ ‘మా ఆయన పరువు తీసేస్తావా.. నా పుట్టింటి వాళ్ళతో ఛాలెంజ్ చేశాడు అది నువ్వు కూడా చూసావు కదా’ అంటుంది. అప్పుడు నర్మద కూడా నిజమే అని చెప్పి పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ధీరజ్ అన్నం ప్రేమకు తినిపిస్తాడు. దీంతో ఈనాటి ఎపిసోడ్ ముగిసిపోతుంది.