Lavanya Bharadwaj: ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ నుంచి తప్పుకున్న ప్రేమ, తల్లికాబోతుందా?
Lavanya Bharadwaj: ఇల్లు, ఇల్లాలు, పిల్లలు సీరియల్ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు గెలిచింది లావణ్య. ఆమె కోసమే సీరియల్ చూసేవారు. అలాంటిది ఆమె సీరియల్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
కన్నడలో రాజా రాణి, సంఘర్ష, శ్రీరస్తు శుభమస్తు వంటి సీరియల్స్ లో నటించి ఆకట్టుకున్న లావణ్య.. ఇల్లు ఇల్లాలు, పిల్లలు సీరియల్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యారు. ఈ సీరియల్ లో ప్రేమ పాత్రను ప్రేక్షకులు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు.
ప్రేమ-ధీరజ్ జోడికి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. వీరి కోసమే ఈ సీరియల్ చూసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే.. సడెన్ గా లావణ్యకు సంబంధించిన ఓ న్యూస్ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు సీరియల్ నుంచి లావణ్య తప్పుకున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు లావణ్య ఈ వార్తపై స్పందించలేదు. కానీ.. ఆమె మాత్రం సీరియల్ నుంచి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్టార్ మా ఛానెల్లోని ‘ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు’ సీరియల్ నుంచి లావణ్య తప్పుకోవడానికి కారణం ఆమె గర్భవతి కావడమేనని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై లావణ్య గానీ, ఆమె భర్త శశి హెగ్డే గానీ ఇంకా స్పందించలేదు.