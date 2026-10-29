- Home
- Entertainment
- TV
- Bigg Boss Telugu: పీరియడ్స్ వచ్చినా ఆపరు.. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి దక్షి వెల్లడించిన షాకింగ్ నిజాలు..
Bigg Boss Telugu: పీరియడ్స్ వచ్చినా ఆపరు.. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి దక్షి వెల్లడించిన షాకింగ్ నిజాలు..
Bigg Boss Telugu: బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఆడవారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. పీరియడ్స్ వస్తే ప్రత్యేక వెసులుబాటు ఉంటుందా? టాస్క్ ల విషయంలో మినహాయింపు ఇస్తారా? శానిటరీ ప్యాడ్ల విషయంలో ఇబ్బంది పెడతారా? రీసెంట్ గా ఎలిమినేట్ అయిన దక్షి చెప్పిన షాకింగ్ విషయాలేంటి?
బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కంటెస్టెంట్లు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు
బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. హౌస్లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య గొడవలు, టాస్కులు, ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి. అయితే కెమెరాల ముందు కనిపించే ఈ హడావుడి వెనుక కంటెస్టెంట్లు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు చాలామందికి తెలియవు. తాజాగా ఈ విషయాలపై షో నుంచి బయటకు వచ్చిన దక్షి గుత్తికొండ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
మేకప్ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఉండవా?
బిగ్ బాస్ హౌస్లో కంటెస్టెంట్లు వీకెండ్ ఎపిసోడ్స్లో ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంటారు. దీంతో వారికి మేకప్ ఎవరు చేస్తారు? రెడీ అవ్వడానికి ప్రత్యేక సదుపాయాలు ఉంటాయా? అనే సందేహాలు ప్రేక్షకుల్లో సహజంగానే ఉంటాయి. అయితే దక్షి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హౌస్లో తమ వ్యక్తిగత పనులను కంటెస్టెంట్లే స్వయంగా చేసుకోవాలి. మేకప్ వేసుకోవడం, బట్టలు శుభ్రం చేసుకోవడం వంటి పనులకు కూడా వారే సమయం కేటాయించాలి. కనుబొమ్మలను సరిచేసుకోవడానికి రేజర్లు, గోళ్లు కత్తిరించుకోవడానికి నెయిల్ కట్టర్లు వంటి అవసరమైన వస్తువులను పరిమితంగా అందిస్తారని ఆమె తెలిపింది.
పీరియడ్స్ సమయంలోనూ టాస్కులు ?
దక్షి వ్యాఖ్యల్లో అత్యంత చర్చకు దారితీసిన అంశం మహిళా కంటెస్టెంట్లకు సంబంధించిన రుతుస్రావం, శానిటరీ ప్యాడ్ల వినియోగం. ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, పీరియడ్స్ సమయంలో అవసరమైన శానిటరీ ప్యాడ్లను హౌస్కు పంపిస్తారు. అయితే అదనంగా కావాలంటే సిబ్బందిని అడిగి తెప్పించుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఇదే సమయంలో నెలసరి కారణంగా శారీరక అసౌకర్యం ఉన్నప్పటికీ టాస్కుల్లో పాల్గొనాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని.. వాటిలో మినహాయింపు లేదని ఆమె అన్నారు.
తిండి, నిద్ర విషయంలోనూ ఇబ్బందులు తప్పవా?
బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండటం అంటే కేవలం ఆటలు ఆడటం, ప్రేక్షకులను అలరించడం మాత్రమే కాదు. నిద్రకు ఆటంకాలు, ఆహారం విషయంలో పరిమితులు కూడా ఉంటాయని దక్షి వివరించింది. ముఖ్యంగా నాన్వెజ్ తగినంతగా అందకపోవడం వంటి సమస్యలను ఆమె ప్రస్తావించింది. హౌస్లో వినిపించే మెట్రో రైలు శబ్దాలను బట్టి సమయాన్ని అంచనా వేసుకునేవాళ్లమని కూడా చెప్పింది. చివరి ట్రైన్ ఎప్పుడు వెళ్లింది అనేదాన్ని ప్రకారం నిద్రపోయేవారమని ఆమె అన్నారు.