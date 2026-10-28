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- 3 గుండెలు, 9 మెదళ్ళు, బ్లూ కలర్ బ్లడ్ ఉన్న జీవి ఏదో తెలుసా? చాలా తెలివైన సముద్ర జీవి ఏది?
3 గుండెలు, 9 మెదళ్ళు, బ్లూ కలర్ బ్లడ్ ఉన్న జీవి ఏదో తెలుసా? చాలా తెలివైన సముద్ర జీవి ఏది?
మహాసముద్రంలో లక్షల సంఖ్యలో జీవులు ఉంటాయి. చిత్ర విచిత్రమైన శరీరం కలిగిన సముద్ర జీవులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే అందులో మూడు గుండెలు, తొమ్మిది మెదళ్లు ఉన్న జీవి ఏదో తెలుసా? అది ఎలా బ్రతుకుతుందంటే?
సముద్రంలో చాలా తెలివైన జీవి..
సముద్ర గర్భంలో నివసించే జీవులలో ఆక్టోపస్ అత్యంత విచిత్రమైనది, తెలివైనది. మిగతా జీవులతో పోలిస్తే దీని శరీర నిర్మాణం, పనితీరు జీవశాస్త్రవేత్తలను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంటాయి. సాధారణంగా ఏ జీవికైనా ఒక గుండె, ఒక మెదడు, ఎరుపు రంగు రక్తం ఉండటం సహజం. కానీ ఆక్టోపస్కు మాత్రం ఏకంగా 3 గుండెలు, 9 మెదడులు ఉండటంతో పాటు రక్తం నీలి రంగులో ఉంటుంది. ఈ విచిత్రమైన లక్షణాల వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణాలు ఏంటంటే?
మూడు గుండెలు ఎందుకు ఉంటాయి?
ఆక్టోపస్ రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ చాలా భిన్నమైనది. దీని శరీరంలో మూడు గుండెలు ఉంటాయి. వీటిలో రెండు గుండెలను 'బ్రాంకియల్ హార్ట్స్' (గుప్పెడు గుండెలు) అని పిలుస్తారు. ఇవి రక్తాన్ని ఆక్టోపస్ మొప్పల (Gills) వైపు పంప్ చేసి, అక్కడ నీటి నుంచి ఆక్సిజన్ను గ్రహించేలా తోడ్పడతాయి.
మూడో గుండెను 'సిస్టమిక్ హార్ట్' అని పిలుస్తారు. ఇది ఆక్సిజన్ పొందిన రక్తాన్ని ఆక్టోపస్ యొక్క మిగిలిన శరీర అవయవాలన్నింటికీ సరఫరా చేస్తుంది. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, ఆక్టోపస్ ఈదుతున్నప్పుడు ఈ మూడో గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది. అందుకే ఇవి ఎక్కువ సమయం ఈదడానికి బదులుగా సముద్ర గర్భంలో ఈదుకుంటూ లేదా పాకుతూ కదలడానికే మొగ్గు చూపుతాయి.
తొమ్మిది మెదడులు ఎలా పనిచేస్తాయి?
ఆక్టోపస్కు 9 మెదడులు ఉంటాయని చెబుతారు. ఒక ప్రధాన మెదడు దాని తల భాగంలో ఉండి నాడీ వ్యవస్థను, శరీరంలోని ప్రధాన విధులను నియంత్రిస్తుంది. మిగిలిన 8 చిన్న మెదడులు (నాడీ కణాల గుంపులు) దాని 8 చేతులలో (Tentacles) ఉంటాయి. దీనివల్ల ప్రతి చెయ్యి స్వతంత్రంగా ఆలోచించి, కదలగలదు. ప్రధాన మెదడు ఆదేశాల కోసం వేచి చూడకుండానే ఆక్టోపస్ చేతులు ఆహారాన్ని పట్టుకోవడం, వస్తువులను పట్టుకోవడం లేదా అడ్డంకులను దాటడం వంటి పనులను క్షణాల్లో చేయగలవు.
రక్తం నీలి రంగులోనే ఎందుకు ఉంటుంది?
మానవులు, ఇతర జీవుల రక్తంలో ఇనుము (Iron) ఆధారిత 'హీమోగ్లోబిన్' ఉండటం వల్ల రక్తం ఎర్రగా ఉంటుంది. కానీ ఆక్టోపస్ రక్తంలో రాగి (Copper) ఆధారిత 'హీమోసైనిన్' (Hemocyanin) అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. ఈ రాగి ఆక్సిజన్తో కలిసినప్పుడు రక్తం నీలి రంగులోకి మారుతుంది. లోతైన, చల్లని సముద్ర నీటిలో, తక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఆక్టోపస్ శరీరం ఆక్సిజన్ను సమర్థవంతంగా రవాణా చేయడానికి ఈ నీలి రంగు రక్తం ఎంతో సహాయపడుతుంది.
వెన్నుముక లేని జీవులలో అత్యంత తెలివైనదిగా గుర్తింపు పొందిన ఆక్టోపస్, తన రంగును, చర్మ ఆకారాన్ని పరిసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకొని శత్రువుల నుండి తప్పుకోవడంలో నేర్పరి. ప్రకృతి సృష్టించిన ఈ విచిత్ర జీవి యొక్క అద్భుతమైన శరీర నిర్మాణం శాస్త్రవేత్తలను కూడా ఆశ్చర్చపరుస్తుంటుంది.