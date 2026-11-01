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- Trivikram: నయనతార సినిమాని 10 నిమిషాలు చూసి ఆపేసిన త్రివిక్రమ్.. మాటల మాంత్రికుడు టచ్ చేయలేని జోనర్ ఇదే
Trivikram: నయనతార సినిమాని 10 నిమిషాలు చూసి ఆపేసిన త్రివిక్రమ్.. మాటల మాంత్రికుడు టచ్ చేయలేని జోనర్ ఇదే
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఎక్కువగా కుటుంబ కథా చిత్రాలు తెరకెక్కిస్తుంటారు. త్రివిక్రమ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తాను టచ్ చేయలేని అంశాలు, జోనర్స్ ఉన్నాయి అని అన్నారు. అలాంటి సన్నివేశాలు ఉన్న చిత్రాలు ఎప్పటికీ తీయలేను అని త్రివిక్రమ్ పేర్కొన్నారు.
Trivikram Srinivas
మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సినిమాలకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. త్రివిక్రమ్ ఎక్కువగా ఫ్యామిలీ జోనర్ సినిమాలే చేస్తుంటారు. తాజాగా త్రివిక్రమ్, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఆదర్శకుటుంబం మూవీ థియేటర్స్ లో రన్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి పర్వాలేదనిపించే టాక్ వస్తోంది.
త్రివిక్రమ్ కుటుంబ కథా చిత్రాలు
ఆదర్శకుటుంబం రిలీజ్ కావడంతో త్రివిక్రమ్ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన విషయాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. త్రివిక్రమ్ ఎలాంటి సినిమా చేసినా అందులో కుంటుంబ విలువలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ఖలేజా, జల్సా లాంటి సినిమాలు కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి. మీరు చేయలేని జోనర్ సినిమాలు ఏంటి అని త్రివిక్రమ్ ని ప్రశ్నించగా ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఆ సన్నివేశాలు చేయలేను
నేను చేయలేని జోనర్ గురించి చెప్పాలి అంటే.. చిన్న పిల్లలని బాధించే సన్నివేశాలు, సినిమాలు నేను చేయలేను. అదే విధంగా అత్యాచారం ఉన్న సీన్లు కూడా చేయలేను. పిల్లల పట్ల నేను చాలా సెన్సిటివ్. వాళ్ళు ఏడిచే సీన్లు చేయాలన్నా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అతడు మూవీలో చిన్న పిల్లడు చనిపోయే సీన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా.
నయనతార సినిమా చూడలేకపోయా
చిన్న పిల్లలు ఎక్కడైనా బోరు బావిలో పడిపోయారు అని తెలిస్తే ఆ వార్తలు కూడా నేను చూడలేను. నయనతార కర్తవ్యం అనే సినిమా చేసింది. అందులో పాప బోరు బావిలో పడిపోతుంది. మొదటి 10 నిమిషాలు చూసి ఆ సినిమా ఆపేశాను. చూడలేకపోయాను అని త్రివిక్రమ్ అన్నారు.
వాళ్ళు నాకు శత్రువులు
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ప్రాసలు, పంచ్ లకు ఫేమస్. త్రివిక్రమ్ పంచ్ లు, మాటల మాంత్రికుడు అని ఎవరు పేరు పెట్టారో కానీ వాళ్ళు నాకు శత్రువులు అంటూ త్రివిక్రమ్ సరదాగా అన్నారు. ఎందుకంటే నేను ప్రాసలు రాయడం ఆపేసి చాలా కాలం అవుతోంది అని త్రివిక్రమ్ అన్నారు.