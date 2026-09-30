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- Aadarsha Kutumbam: ఆదర్శకుటుంబం స్టోరీ ఇదేనా, చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందే.. వెంకీ మామ, త్రివిక్రమ్ పైనే భారం
Aadarsha Kutumbam: ఆదర్శకుటుంబం స్టోరీ ఇదేనా, చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందే.. వెంకీ మామ, త్రివిక్రమ్ పైనే భారం
Aadarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్ నటించిన ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ అక్టోబర్ 9న రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ చిత్ర కథ గురించి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఆసక్తికర విషయాలు రివీల్ చేశారు.
Adarsha Kutumbam
విక్టరీ వెంకటేష్ నుంచి వరుస సినిమాలు రాబోతున్నాయి. అక్టోబర్ 9న దసరా సీజన్ లో ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రం రిలీజ్ అవుతోంది. సంక్రాంతికి జనవరి 12న అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'జనవరి 12 విడుదల' రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే మూడు నెలల వ్యవధిలో వెంకీ మామ నుంచి 2 సినిమాలు రాబోతున్నాయి. ఆదర్శకుటుంబం చిత్రం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది.
ఆదర్శకుటుంబం స్టోరీ ఇదే
త్రివిక్రమ్ మూవీ అంటే దాదాపుగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు విడుదలైన టీజర్స్ చూస్తే ఇది పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని అర్థం అయిపొయింది. కథలో చాలా లేయర్స్ ఉన్నట్లు త్రివిక్రమ్ హింట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా కథ గురించి తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రెండు వర్గాల గొడవ, మధ్యలో వాళ్లపై ఎఫెక్ట్
ఆదర్శకుటుంబం స్టోరీ గురించి సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే రెండు వర్గాల మధ్య గొడవలు జరుగుతుంటే మధ్యలోవాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఉదాహరణకు రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంటే ఆ రెండు దేశాల యుద్ధంగానే అందరూ గుర్తిస్తారు కానీ.. దాని వాళ్ళ ఆ రెండు దేశాల ప్రజల గురించి ఎవరూ పట్టించుకోరు. అలా కాకుండా సమస్యని రెండు వర్గాల మధ్యలో ఉన్న వారి కోణం.. రెండు దేశాల ప్రజల కోణం నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే అంశతో ఆదర్శకుటుంబం కథ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఊహించని సంఘటన జరిగితే..
దీంట్లో మరో లేయర్ కూడా ఉంది. త్రివిక్రమ్ బ్లాక్ స్వాన్ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పారు. అంటే గొప్పవాళ్ళు కూడా ఊహించలేని ఆపద. మనం ఒక పని ప్రారంభించి అన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అని అనుకుంటాం. సడెన్ గా కరోనా లాంటిది రావడం వల్ల మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. అదే విధంగా రెండు వర్గాల మధ్య ఊహించని సంఘటనతో కథ మొత్తం మారిపోతుంది. అదే ఆదర్శకుటుంబం మూవీ లైన్ అని త్రివిక్రమ్ అన్నారు.
నటీనటులు
వినడానికి కాస్త కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది కానీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేసేలా త్రివిక్రమ్ సింపుల్ గా చెబుతారనే నమ్మకం ఆడియన్స్ కి ఉంది. ఎంటర్టైన్ చేయడానికి విక్టరీ వెంకటేష్ ఎలాగూ ఉన్నారు. ఈ మూవీలో శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నివేత పేతురాజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. అదే విధంగా డింపుల్ హయతి స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది.