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- Urvashi Rautela: ఫోటో వాడినందుకు 7 వేల కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. చిరంజీవి హీరోయిన్ బిగ్ షాక్
Urvashi Rautela: ఫోటో వాడినందుకు 7 వేల కోట్ల పరువు నష్టం దావా.. చిరంజీవి హీరోయిన్ బిగ్ షాక్
Urvashi Rautela: లాస్ ఏంజిల్స్కు చెందిన ఒక ఏఐ కంపెనీపై ఊర్వశి రౌటేలా టీమ్ లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంది. అనుమతి లేకుండా ఆమె ఫొటోలు వాడినందుకు ఏకంగా రూ.7 వేల కోట్లకు నోటీసులు పంపినట్లు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది.
ఊర్వశి రౌతేలా పరువు నష్టం దావా
బాలీవుడ్ బ్యూటీ ఊర్వశి రౌటేలా అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆమె గ్లామర్, ఫ్యాషన్. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమె ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పుడు ఆమె సినిమాల వల్ల కాకుండా ఒక లీగల్ వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచింది. లాస్ ఏంజిల్స్కు చెందిన ఒక ఏఐ (AI) కంపెనీ తన పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను అనుమతి లేకుండా కమర్షియల్ అవసరాల కోసం వాడుకుందని ఊర్వశి టీమ్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ ఆరోపణల తర్వాత మరో షాకింగ్ విషయం కూడా బయటకొచ్చింది. ఆ ఏఐ కంపెనీ చేసిన పని వల్ల ఊర్వశికి జరిగిన నష్టాన్ని ఏకంగా రూ.7,000 కోట్లుగా ఆమె టీమ్ అంచనా వేసింది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో లీగల్ నోటీసులు పంపడంతో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఈ టాపిక్ హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అనుమతి లేకుండా ఊర్వశి రౌతేలా ఫొటోలు, వీడియోల వాడకం
ఊర్వశి రౌటేలా టీమ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం.. లాస్ ఏంజిల్స్లోని ఆ ఏఐ కంపెనీ ఎలాంటి పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే ఆమె పేరు, ఫొటోలు, వీడియోలను వాడుకుంది. సాధారణంగా సెలబ్రిటీల ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో కనిపించడం కామనే. కానీ, ఇక్కడ ఆ కంపెనీ కమర్షియల్ లాభాల కోసం ఆమె డిజిటల్ ఐడెంటిటీని వాడుకుందనేది ప్రధాన ఆరోపణ. ఊర్వశి ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుకుని ఆ కంపెనీ భారీగా కమర్షియల్ లాభాలు పొందిందని ఆమె టీమ్ చెబుతోంది. అందుకే దీన్ని సాధారణ విషయంగా వదిలేయకుండా, చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అమెరికా ఏఐ కంపెనీపై ఊర్వశి 7 వేల కోట్ల దావా
ఈ కేసులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న విషయం ఆ రూ.7,000 కోట్ల నష్టపరిహారం. ఏఐ కంపెనీ తన ఫొటోలు వాడుకోవడం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని ఊర్వశి టీమ్ ఈ రేంజ్లో అంచనా వేసింది. అయితే, దీనిపై కోర్టు ఎలాంటి తీర్పు ఇస్తుందనేది పక్కన పెడితే.. ప్రస్తుతానికి ఈ భారీ మొత్తం మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో టీమ్ క్లారిటీ
ఈ వివాదంపై ఊర్వశి రౌటేలా టీమ్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించింది. లాస్ ఏంజిల్స్కు చెందిన ఆ ఏఐ కంపెనీపై లీగల్ యాక్షన్ తీసుకున్నామని, ఈ కేసును సీరియస్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఎలాంటి పర్మిషన్ లేకుండా తమ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను వాడుకుని ఆ కంపెనీ భారీగా లాభపడిందని మళ్లీ తేల్చి చెప్పింది.
ఏఐ కంపెనీలకు ఊర్వశి టీమ్ వార్నింగ్
ఈ కేసు ద్వారా ఏఐ రంగంలోని కంపెనీలకు ఊర్వశి టీమ్ ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చింది. ఎవరైనా సొంతంగా ఏఐ టెక్నాలజీని లేదా బ్రాండ్ను డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. కానీ, వేరొకరి పేరు, ఫొటో, వీడియో లేదా ఐడెంటిటీని వాడుకునేటప్పుడు కచ్చితంగా పర్మిషన్ తీసుకోవాలని తేల్చి చెప్పింది. ఏఐ టెక్నాలజీ వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో.. సెలబ్రిటీల డిజిటల్ రైట్స్, ఫొటోలు, వీడియోల వాడకంపై పెద్ద చర్చే నడుస్తోంది. ఇలాంటి టైమ్లో ఊర్వశి రౌటేలా టీమ్ చేసిన ఈ ఆరోపణలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.ప్రస్తుతం ఈ కేసు లీగల్ ప్రాసెస్లో ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ వివాదం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందో చూడాలి. రూ.7,000 కోట్ల నష్టపరిహారం, ఏఐ కంపెనీపై ఆరోపణలు, పర్మిషన్ లేకుండా డిజిటల్ కంటెంట్ వాడకం.. ఈ మూడు పాయింట్స్ చుట్టూ ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది.
ఊర్వశి రౌతేలా తెలుగు సినిమాలు
బాలీవుడ్కి చెందిన ఊర్వశి రౌతేలా తెలుగు ఆడియెన్స్ బాగా పరిచయమే. ఆమె స్పెషల్ సాంగ్స్ తో తెలుగు ఆడియెన్స్ కి పరిచయం అయ్యింది. చిరంజీవి `వాల్తేర్ వీరయ్య`లో బాస్ పార్టీ సాంగ్లో మెరిసింది. ఆ తర్వాత ఏజెంట్లో `వైల్డ్ సాలా` పాటలో ఆకట్టుకుంది. `బ్రో`, `స్కంద` మూవీ పాటలతో అలరించింది. దీంతోపాటు బాలయ్యతో `డాకు మహారాజ్` లోనూ స్పెషల్ సాంగ్లో నర్తించి దుమ్ములేపింది. అంతేకాదు టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి `బ్లాక్ రోజ్` అనే చిత్రంలో నటించింది. కానీ ఈ చిత్రం ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు.